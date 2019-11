CenturyLink étend son réseau de fibres en Europe





Cette expansion fournit une connectivité à haut débit et des capacités de réseau accrues qui dynamiseront l'entreprise numérique

LONDRES, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Afin de soutenir encore davantage la croissance des entreprises en Europe grâce au digital, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) a construit de nouveaux réseaux métropolitains à Madrid (en Espagne) et à Marseille (en France) et connecte à son backbone international 90 datacenters supplémentaires dans six marchés clés. Ces expansions stratégiques, dans les principaux centres d'affaires et de commerce en Europe, fourniront une connectivité haut débit et des solutions de technologie avancées via le réseau global sécurisé de CenturyLink.

« Nos nouvelles expansions de fibres en Europe placent les services de technologie et réseau de CenturyLink au plus proche de nos clients », a déclaré Richard Warley, président régional EMEA de CenturyLink. « Elles nous permettent de répondre à leurs exigences, croissantes et en pleine évolution en termes d'entreprise numérique, et d'optimiser l'expérience client grâce à de nouvelles solutions technologiques. Cet investissement régional reflète l'objectif global de CenturyLink qui est de continuer à optimiser son important réseau de fibres pour stimuler l'innovation. »

Madrid

CenturyLink a construit un réseau métropolitain de 64 km couvrant des quartiers d'affaires majeurs, y compris le centre-ville, des secteurs financiers et la Silicon Alley de Madrid .

. En connectant ces bâtiments et cinq principaux datacenters à CenturyLink, cette infrastructure leur fournira des solutions de réseau rapides et sécurisées.

Marseille

L'expansion de CenturyLink à Marseille , l'une des plus importantes passerelles numériques d' Europe , renforce sa capacité à fournir des services de connectivité à la fois en local et à l'international.

, l'une des plus importantes passerelles numériques d' , renforce sa capacité à fournir des services de connectivité à la fois en local et à l'international. CenturyLink a construit un réseau métropolitain dense de fibre optique qui englobe d'importants quartiers d'affaires, dont de multiples bâtiments d'entreprise et trois principaux datacenters.

L'infrastructure comprend des « landing stations » clés à Marseille qui fourniront un accès à des câbles sous-marins stratégiques assurant la connexion avec le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et l'Afrique orientale.

qui fourniront un accès à des câbles sous-marins stratégiques assurant la connexion avec le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et l'Afrique orientale. Cette fondation de réseaux fournira aux clients d'entreprise et Wholesale un accès direct à des services IP et de transport situés à Marseille . En augmentant les diverses options d'acheminement, ceci maximise la disponibilité du réseau et réduit la latence.

Data centers

CenturyLink connecte 90 datacenters supplémentaires dans les régions suivantes : Royaume-Uni, Irlande, Benelux, région DACH, pays nordiques, Europe du Sud et Europe de l'Est.

du Sud et de l'Est. Ces datacenters offriront une combinaison d'applications et de services de réseaux virtuels et fourniront des connexions haute performance à des fournisseurs de services cloud privés et publics, notamment AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.

50 datacenters seront connectés au réseau d'ici fin 2019. Les 40 datacenters supplémentaires seront connectés aux alentours de mi-2020.

Ces nouveautés viennent s'ajouter à l'annonce faite par CenturyLink en début d'année concernant la création d'un réseau de fibres étendu et Intercités de 7,6 millions de km de fibres à travers les États-Unis et certaines régions d'Europe.

Faits marquants

CenturyLink étend son infrastructure de réseau de fibres en Europe . La société a construit de nouveaux réseaux métropolitains à Madrid et Marseille et connecte 90 datacenters supplémentaires à son réseau.

. La société a construit de nouveaux réseaux métropolitains à et et connecte 90 datacenters supplémentaires à son réseau. Le réseau de fibres global est l'un des plus interconnectés au monde, avec environ 724 000 km de fibres, plus de 2 200 connexions de datacenters publics et privés et plus de 150 000 bâtiments d'entreprise alimentés en fibre optique.

En Europe , CenturyLink assure la connexion à plus de 400 datacenters publics et privés et à plus de 2 000 bâtiments d'entreprise en fibre optique.

A propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est un leader technologique offrant des solutions de réseau hybride, de connectivité cloud et de sécurité à des clients situés à l'échelle mondiale. Grâce à son vaste réseau mondial de fibre optique, CenturyLink fournit des services fiables et sécurisés pour répondre à la demande digitale croissante des entreprises et des consommateurs. CenturyLink aspire à être un point de contact fiable avec les réseaux et s'attache à fournir des technologies qui améliorent l'expérience client.

