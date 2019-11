Serco choisit GEP et le logiciel d'approvisionnement SMART by GEP® pour son initiative de transformation globale





- La société internationale de services publics choisit la plateforme logicielle d'approvisionnement optimisée par l'intelligence artificielle et les services d'approvisionnement gérés de GEP pour son initiative de transformation intégrée et cosourcée

CLARK, New Jersey, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- GEP, fournisseur leader de solutions d'approvisionnement et de chaîne logistique pour des entreprises du FTSE 250, du Fortune 500 et du Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que Serco Group plc, un prestataire international de services publics, a choisi GEP comme partenaire stratégique. GEP fournira à la société des services d'approvisionnement gérés ainsi que le logiciel d'approvisionnement SMART by GEP®, la plateforme cloud d'approvisionnement direct et indirect optimisée par l'intelligence artificielle leader du secteur.

Basée à Hook, dans le Hampshire, au Royaume-Uni, Serco est la dernière d'une impressionnante liste d'entreprises leaders du secteur basées au Royaume-Uni et en Europe à choisir GEP pour bénéficier d'une solution de transformation complète, intégrant des services de stratégie, une technologie numérique et des services gérés.

Dans le cadre d'un programme de transformation global, GEP fournira aux activités de Serco en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique des services d'approvisionnement, de renseignements commerciaux, de gestion des fournisseurs et d'opérations d'achat. De plus, Serco a déployé la plateforme logicielle d'approvisionnement unifiée SMART by GEP pour une gamme complète de fonctions de gestion des dépenses, de suivi des économies, d'approvisionnement, de gestion des contrats et de gestion des fournisseurs.

Comptant des bureaux et des centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, ainsi qu'une expertise approfondie des processus et des domaines dans de nombreux secteurs spécialisés, GEP est largement reconnue comme étant le plus important prestataire de services gérés d'approvisionnement et de chaîne logistique unifiés auprès d'entreprises mondiales complexes, et le fournisseur de choix pour toutes les initiatives globales de transformation de l'approvisionnement et de la chaîne logistique.

La solution optimisée par l'intelligence artificielle SMART by GEP fournit des fonctionnalités source-to-pay complètes au sein d'une plateforme numérique cloud ergonomique et facile à utiliser, qui inclut l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, une fonction procure-to-pay, la gestion des projets et le suivi des économies, la facturation et d'autres fonctionnalités associées.

GEP, l'un des leaders des Magic Quadrants de Gartner en matière de logiciels d'approvisionnement stratégique (source-to-contract) et de procure-to-pay, a reçu des éloges pour ses logiciels et services spécialisés de la part de tous les plus grands analystes et instituts de recherche dans le secteur de l'approvisionnement et de la chaîne logistique.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises mondiales à fonctionner de façon plus efficace et concrète, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle des actionnaires.

Des idées novatrices, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets, et des personnes intelligentes et passionnées ? voilà comment GEP crée et fournit des solutions commerciales unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent.

Désignée « leader » dans les Magic Quadrants de Gartner, lauréat du prix du meilleur logiciel d'approvisionnement et du meilleur fournisseur P2P aux World Procurement Awards, de la meilleure entreprise de conseil en approvisionnement aux CIPS Supply Management Awards, et du meilleur fournisseur aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement des éloges en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement direct et indirect source-to-pay de la part de Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters et CPO Rising.

GEP est également classée leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 21 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basée à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises du monde entier à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme source-to-pay unifiée basée sur le cloud, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

Contact médias

Al Girardi

Vice-président mondial du marketing et des relations avec les analystes

GEP

Téléphone : +1 732-382-6565

E-mail : al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 00:00 et diffusé par :