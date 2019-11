Annonce des lauréats des Prix Ingénieux et des Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI : les TIC ont le pouvoir de transformer la vie des gens, des collectivités et des entreprises





TORONTO, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier instrument de test neurologique ludique au monde; la transformation numérique d'une grande société de construction qui tire parti des technologies et de l'analytique de pointe; des programmes d'intelligence artificielle qui détectent et réduisent les délais d'attente des personnes ayant un cancer de la peau : les cinq lauréats des Prix Ingénieux de l'ACTI 2019 et les deux lauréats des Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année 2019 de l'ACTI sont de véritables pionniers de la technologie, selon l'Association canadienne des technologies de l'information (ACTI).



Les lauréats se sont vus remettre leur prix à l'occasion du dîner de gala annuel, tenu à Toronto le 27 novembre 2019. Les lauréats des Prix Ingénieux de l'ACTI 2019 sont :

Grande entreprise privée : PCL Construction Inc. , pour son programme de transformation numérique;

, pour son programme de transformation numérique; Grande organisation publique : Humber River Hospital , pour son outil technologique iPlan;

, pour son outil technologique iPlan; Petite entreprise privée : MetaOptima Technology Inc. , pour son outil intelligent de diagnostic du cancer de la peau DermEngine;

, pour son outil intelligent de diagnostic du cancer de la peau DermEngine; PME publique / Organisme sans but lucratif : eHealth Centre of Excellence , pour sa solution de soins virtuels;

, pour sa solution de soins virtuels; Éclair de génie : Highmark Interactive , pour son outil de suivi EQ Active Brain Performance, le premier instrument de test neurologique mobile et ludique au monde.

Les lauréats des Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année 2019 sont :

Secteur public : Mark Bryant, directeur principal de l'information, PCL Construction Inc .;

Mark Bryant, directeur principal de l'information, .; Secteur privé : Johanne Duhaime, vice-présidente ? Technologies de l'information et des communications, Hydro-Québec .

L'ACTI est fière de s'associer à la CIO Association of Canada (CIOCAN) et à ITWC dans le cadre de ces programmes de prix.

Citations

« Les lauréats des Prix Ingénieux de l'ACTI 2019 représentent ce que les Canadiens et leurs entreprises peuvent réaliser de mieux avec la technologie : transformer et sauver la vie des gens, et contribuer à l'émergence d'une économie numérique de pointe. Je suis inspiré par les progrès individuels et sociaux accomplis grâce à la détermination, à l'innovation et à la créativité de toutes les personnes et organisations de chez nous qui savent tirer parti de la technologie. Félicitations! »

Kevin Peesker, président du Conseil d'administration national de l'ACTI et président de Microsoft Canada

« La qualité remarquable des candidatures aux Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année de l'ACTI a beaucoup compliqué la tâche du jury. Nous sommes heureux d'honorer les lauréats, Mme Duhaime et M. Bryant. Quant au fort calibre de tous les candidats, il prouve sans contredit que l'innovation et une direction dynamique demeurent des gages de réussite dans ce secteur. »

Jim Love, DPI et directeur des contenus, ITWC, et cocommanditaire du programme de prix

« D'un océan à l'autre, un grand nombre d'organisations extraordinaires et de DPI accomplis nous poussent vers l'avant et produisent un puissant effet sur l'économie numérique du Canada. J'encourage fortement les gens à profiter de cette excellente occasion de soumettre la candidature d'un collègue ou d'un projet de leur collectivité afin de faire ressortir le formidable apport de la technologie dans notre quotidien. »

Gary Davenport, président sortant et administrateur de la CIO Association of Canada

Les Prix Ingénieux de l'ACTI

Lancé en 2011, le programme des Prix Ingénieux de l'ACTI vise à souligner l'excellence et l'innovation des organisations canadiennes de tous les domaines qui mettent à profit les technologies de l'information et des communications (TIC) pour résoudre des problèmes, améliorer la performance, lancer de nouveaux services et faire croître des entreprises. Les Prix CanadianCIO des DPI canadiens de l'année soulignent l'excellence générale au sein de la communauté des dirigeants principaux de l'information (DPI) issus des secteurs public et privé du Canada.

Pour plus de détails sur nos programmes de prix et sur le processus de mise en candidature pour les programmes de 2020, consultez le site https://ingeniousawards.ca .

L'Association canadienne des technologies de l'information (ACTI)

L'Association canadienne des technologies de l'information (ACTI) est le regroupement national des entreprises canadiennes de technologies de l'information et des communications (TIC). Elle prône le développement d'une économie numérique robuste et durable au Canada. À titre de lien vital entre les entreprises et l'administration publique, elle offre à ses membres des services de défense des intérêts, de réseautage et de perfectionnement professionnel qui les aident à réussir au Canada et à être concurrentiels sur le marché mondial.

Défenseur de premier plan de l'expansion de la capacité d'innover au Canada, l'ACTI encourage l'adoption des technologies pour tirer parti des perspectives de productivité et de rendement qu'elles ouvrent dans tous les secteurs. Depuis plus de 60 ans, cette association sans but lucratif animée par ses membres représente avec autorité dans les forums nationaux l'industrie canadienne des TIC, un secteur d'activité d'une valeur de 170 milliards de dollars. Plus de 36 000 entreprises canadiennes du secteur des TIC créent et fournissent des biens et des services qui contribuent à la productivité, à la compétitivité et à l'esprit d'innovation de notre pays. Le secteur des TIC génère plus d'un million d'emplois directs et indirects et investit chaque année 4,9 milliards de dollars dans la R-D, soit davantage que tout autre acteur du secteur privé.

