Xinhua Silk Road : Hongqi, la marque emblématique des berlines chinoises, brille de mille feux au 3e Sommet NEXT (Dubaï 2019)





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 novembre 2019 /CNW/ - Hongqi, marque de berlines emblématique du constructeur automobile chinois leader, le groupe FAW, fait une apparition éclatante au 3e Sommet NEXT (Dubaï 2019) qui se tient à Dubaï. Fait notable et digne d'attention, elle est aussi le partenaire principal et la seule automobile officielle du sommet.

Arrivées à Dubaï le mois dernier, les 20 automobiles Hongqi sont au service du sommet.

Les véhicules Hongqi, bien accueillis à Dubaï, séduisent par leur conception tendance et leur grand espace intérieur, qui répond au goût du marché arabe, tout en offrant aux consommateurs une expérience de confort en route, d'après les conducteurs locaux et les responsables gouvernementaux.

Hongqi n'en est pas à son premier pari gagné d'avance. Lancée à Dubaï en décembre dernier, modèles H5 et H7, la berline a suscité l'enthousiasme du public. À ce jour, 202 véhicules Hongqi sillonnent les rues de Dubaï et, en attendant les 1 500 véhicules qui viendront s'y ajouter en 2020, un centre de service local et une salle d'exposition ont été mis en place dans le souci de mieux servir les clients de Dubaï.

Dans la mesure où Dubaï se veut le carrefour commercial et logistique de la région du Golfe, l'entrée de Hongqi sur ce marché, à en croire les acteurs industriels, devra servir de tremplin en permettant à la marque chinoise de pénétrer le marché du Moyen-Orient.

En accord avec son ambition, celle de devenir une marque internationale axée sur le marché et qui plaît aux jeunes, Hongqi s'emploie activement à se promouvoir à l'international. Au Salon international de l'automobile de Francfort tenu en septembre, la marque a dévoilé la supersportive S9, conçue et fabriquée à l'interne, ainsi que le prototype VUS tout électrique E115, et elle a participé au Salon international de l'automobile de Dubaï organisé aussi à Dubaï plus tôt ce mois-ci.

Soucieuse d'innover en vue d'un développement plus large, Hongqi a mis sur pied une équipe internationale de R et D composée de 5 000 chercheurs et, outre son siège social mondial de R et D à Changchun, en Chine, dispose d'un centre de recherche en innovation technologique, d'un institut de recherche sur les nouvelles énergies, d'une agence de recherche en conception et d'un centre de R et D en intelligence artificielle, respectivement à Beijing, à Shanghai, à Munich et dans la Silicon Valley.

Hongqi, fondée en 1958, qui signifie littéralement « drapeau rouge », le véhicule de prestige lors des défilés marquant les célébrations nationales, est une marque détenue par FAW, le premier constructeur automobile en Chine établi 1953. Les marques de FAW incluent Jiefang et Besturn.

Lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/309609.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036391/1111.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 20:12 et diffusé par :