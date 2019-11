NordVPN lance officiellement son nouveau gestionnaire de mots de passe, NordPass





NICOSIE, Chypre, le 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- NordVPN, l'un des plus importants prestataires de services VPN dans le monde, a lancé son tout dernier produit de cybersécurité. NordPass est un gestionnaire de mots de passe qui a été conçu en mettant l'accent sur la simplicité et la sécurité. Cet outil vous permet d'économiser de l'espace mémoire pour des éléments plus importants que des informations de connexion.

En matière de cybersécurité, les gens ont beaucoup de mauvaises habitudes. Cela concerne également les mots de passe : de la conservations d'informations de connexion sur des post-its ou blocs-notes à l'utilisation des mots de passe « 123456 » ou encore « motdepasse ». Et le pire consiste à les utiliser pour tous les comptes.

« Certains trouvent les mots de passe sans importance ; certains ont tendance à garder leur imagination pour d'autres tâches. D'autres ont du mal à se rappeler les combinaisons difficiles de chiffres et de lettres. Nous connaissons tous cela, et c'est pour cela que nous avons inventé NordPass », a déclaré Laura Tyrell, Press Officer chez NordVPN.

Tel un passe-partout, NordPass répond aux besoins de chacun. Non seulement il aide à générer de nouveaux mots de passe complexes, mais il vous permet aussi de les partager de manière sécurisée avec des amis ou collègues. Et, surtout, ce gestionnaire de mots de passe se souvient de tout : des identifiants complexes aux notes privées et numéros de cartes de crédit.

Pour que les informations restent sécurisées, NordPass utilise le cryptage à la pointe de la technologie XChaCha20 pour le coffre de mots de passe, et Argon 2 pour la dérivation de clé. Les utilisateurs peuvent aussi choisir l'authentification facultative à deux facteurs pour une sécurité accrue. Par ailleurs, le nouvel outil aura une architecture à divulgation nulle de connaissance pour assurer une sécurité extrême.

« Les informations de mot de passe appartiennent uniquement aux utilisateurs, c'est pourquoi notre produit effectue un cryptage à divulgation nulle de connaissance. Au moment où vos données atteignent nos serveurs, elles ont déjà été cryptées sur votre appareil. Cela signifie que nous ne savons rien des éléments enregistrés dans votre coffre », explique Laura Tyrell.

Inventé par des experts en cybersecurité, NordPass est facile à utiliser. Vous pouvez télécharger des extensions de navigateur conviviales pour Chrome, Firefox, Opera, Brave, Edge et Vivaldi ; et des applis pour iOS et Android. Il existe des versions premium et freemium de NordPass.

NordVPN a récemment présenté de nouveaux services de sécurité, tels qu'un outil de cryptage des fichiers, NordLocker, et une solution VPN professionnelle, NordVPN Teams.

À PROPOS DE NORDVPN

NordVPN est le fournisseur de services VPN le plus avancé au monde, étant utilisé par plus de 12 millions d'internautes à travers le monde. NordVPN fournit un double cryptage des VPN, un blocage des logiciels malveillants et la fonctionnalité Onion Over VPN. Le produit est très intuitif, propose l'un des meilleurs prix sur le marché, compte plus de 5 000 serveurs dans 60 pays à travers le monde, et est compatible P2P. L'une des principales caractéristiques de NordVPN est sa politique zéro-log. Pour tout complément d'information : nordvpn.com.

