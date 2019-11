Les Bermudes célèbrent leurs liens économiques avec le Royaume-Uni et les États-Unis et soulignent les points forts de ces liens lors d'un forum à Londres





Les forts liens économiques, politiques et culturels qui unissent historiquement les Bermudes, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été mis en avant lors du Forum exécutif des Bermudes, qui s'est tenu à l'hôtel JW Marriott Grosvenor House London.

En partant du thème « Faire face aux perturbations pour un changement positif », l'ambassadeur américain au Royaume-Uni, Robert Wood Johnson, l'ancien député conservateur britannique, Sir Nicholas Soames, et le Premier ministre des Bermudes, son Excellence E. David Burt, député, ont démarré la journée par une discussion élargie sur la géopolitique, la technologie, la désinformation numérique, le besoin de formation permanente et la manière dont les relations solides entre les trois pays sont en train de devenir encore plus importantes dans le climat actuel de changement.

Le Premier ministre David Burt a déclaré : « Nous avons eu un panel passionnant avec nos amis britanniques et américains, qui a démontré l'importance de la relation avec les Bermudes et la valeur que ces dernières peuvent offrir au marché mondial, y compris notre capacité à nous adapter rapidement au changement et à rester en phase avec notre époque. Cet événement constitue une excellente plateforme car il nous permet de dialoguer directement avec les entreprises et les investisseurs potentiels basés à Londres et de faire connaître les Bermudes. À tous ceux qui songent sérieusement à lever des capitaux dans une juridiction bien régulée et respectée et à les déployer de la manière la plus efficace possible, les Bermudes sont faites pour vous. »

Sir Nicholas Soames a parlé du triangle formé par les Bermudes, le Royaume-Uni et les États-Unis comme d'une force importante pour le bien et a fait remarquer que les Bermudes continuent de jouer dans la cour des grands de ce monde. L'Ambassadeur Johnson a quant à lui exprimé son admiration pour le succès remporté par les Bermudes, île petite mais magnifique, et pour la façon dont elle continue de jouer un rôle prédominant dans de nombreux domaines.

Animée par Fiona Luck, directrice non exécutive du Conseil de franchise de la Lloyds of London et experte du secteur de la (ré)assurance aux Bermudes, la conversation inaugurale a constitué l'un des points forts d'un programme rempli de panels informatifs visant à présenter les tendances mondiales et à mettre en évidence les points forts du marché des Bermudes dans une vaste gamme d'industries - de la réassurance et de la gestion d'actifs aux fiducies, en passant par les family offices et la fintech, ainsi que les possibilités de réseautage.

Plus de 130 dirigeants d'entreprise et investisseurs ont assisté à l'événement auquel s'était rendue toute une équipe de représentants des Bermudes, issus du gouvernement, de l'industrie et de l'autorité de réglementation. Le forum a été le septième d'une série réussie organisée par la Bermuda Business Development Agency (BDA) dans différentes villes revêtant une importance stratégique pour l'île, notamment New York, Toronto et Miami.

Roland Andy Burrows, PDG de la BDA, a déclaré : « Londres étant un marché important pour les Bermudes, l'organisation de cet événement a été extrêmement utile, car nous cherchons à encourager davantage d'investissements directs dans l'île. Cette journée aura été une réussite, nous permettant de dialoguer avec des partenaires commerciaux existants et nouveaux. Il est évident que nos marchés partagent de nombreux points communs, ce qui est de bon augure pour les années à venir, et malgré le contexte politique au Royaume-Uni, le niveau de participation et l'intérêt vis-à-vis des Bermudes restent élevé. »

Le discours liminaire de l'heure du déjeuner du forum a été prononcé par Paul Gillen, directeur général des opérations de sécurité et de renseignement chez Barclays, et ancien chef des opérations du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. Il a livré un discours très intéressant, partageant des informations sur les différents impacts et la portée mondiale des cybermenaces, ainsi que sur la manière dont les stratégies et les efforts proactifs continuent d'aider les entreprises à bien se protéger dans une vaste gamme de secteurs.

De nombreuses réunions de développement des affaires et présentations ont également eu lieu en marge de l'événement, qui s'est achevé par une réception de réseautage suivie par le 33e Dîner annuel de la Bermuda Society. Un forum dédié intitulé « Au-delà de la convergence » (Beyond Convergence), axé sur les titres assurantiels (insurance-linked securities, ILS), marché que les Bermudes dominent à l'échelle mondiale, a lieu aujourd'hui et est organisé par ILS Bermuda.

