NTT Com va procéder au lancement d'Osaka 7, qui sera l'un des plus grands centres de données de la région du Kansai au Japon





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise de communications internationales et de solutions TIC au sein du NTT Group (TOKYO : 9432), a annoncé aujourd'hui le lancement le 1er décembre de son centre de données Osaka 7 pour accroître la capacité de la société en termes de centres de données dans la région du Kansai. Osaka 7 sera inauguré avec un espace serveur de 3 800 m2, ce qui représente le plus haut niveau pour la région, et offrira à terme 9 500 m2 et 4 200 racks. Le centre de données ultramoderne sera situé à Ibaraki, dans la préfecture d'Osaka, et bénéficiera d'un accès facile aux grandes villes, notamment Osaka, Kyoto et Kobe.

Caractéristiques

Site facilement accessible pour les divers clients

Osaka 7 dans la ville d'Ibaraki sera situé à seulement 30 minutes en transports en commun du centre-ville d'Osaka et à environ une heure de Kyoto ou de Kobe. L'emplacement soigneusement choisi associe un accès facile à un risque réduit de perturbations liées à des catastrophes de type inondations ou tremblements de terre. Le centre de données sera directement relié à la zone de Dojima d'Osaka, un point d'interconnexion majeur pour les FAI et les opérateurs de centres de données. Le service Arcstar Universal One de NTT Com pour les réseaux mondiaux et les services OCN et Global IP Network pour la connectivité Internet seront immédiatement disponibles pour les principaux fournisseurs de services dans le cloud, les multinationales et autres clients.

Environnement réseau idéal

Osaka 7 sera entièrement conforme aux normes d'équipement et d'exploitation strictes que NTT Com a unifiées au niveau mondial dans sa famille de centres de données Nexcentertm. En plus de l'alimentation électrique redondante, de la climatisation, des connexions et de la sécurité stricte, les utilisateurs bénéficieront de l'infrastructure réseau de haute capacité, qualité et fiabilité de NTT Com. En outre, à partir de février 2020, le service Flexible InterConnect permettra aux clients d'Osaka 7 d'interconnecter de manière sécurisée les centres de données et les services cloud pour une gestion unifiée des points d'accès, de la bande passante, des paramètres de sécurité, etc. via Nexcenter Connecttm Metro, un anneau réseau haute vitesse et haute capacité reliant les centres de données de NTT Com de la région d'Osaka.

Haute résistance aux catastrophes

La conception de l'isolation sismique d'Osaka 7 minimisera l'impact sur les bâtiments et les équipements des clients si un nouveau séisme puissant se produisait. Osaka 7 sera situé dans une zone où les inondations sont rares, et l'alimentation électrique sera sécurisée même en cas de catastrophe grâce à une connexion directe à une sous-station adjacente.

Hébergement souple des équipements

Osaka 7 sera un centre de données de type campus offrant des personnalisations rapides à coût réduit pour répondre aux divers besoins. La conception modulaire du bâtiment contribuera à réduire les délais de construction, permettant aux clients de lancer leurs opérations rapidement et à moindre coût. Les salles de serveur seront équipées d'une climatisation de type mur de refroidissement et pourront accueillir des serveurs ultra-haute chaleur consommant 20 kW ou plus, y compris des serveurs GPU. Un système avancé à courant continu haute tension (CCHT) assurera la fiabilité et réduira les pertes de puissance de quelque 20 % par rapport à une alimentation en courant alternatif.

L'activité japonaise des centres de données a augmenté constamment (aux alentours d'environ 7 % par an) et le marché national de la colocalisation a été évalué à environ 540 milliards JPY en 2018. Outre la demande massive générée par les fournisseurs de services et les entreprises de cloud computing, une croissance continue est envisagée en utilisant des centres de données pour clouds hybrides combinant infrastructures sur site et infrastructures cloud. NTT Com a continué de répondre à la demande croissante dans la région du Kansai, notamment en lançant Osaka 7, pour satisfaire pleinement aux besoins des clients grâce à une combinaison gagnante de capacité étendue, d'accès aisé, de résistance aux catastrophes et d'adaptabilité conviviale.

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à surmonter la complexité et le risque dans leurs environnements TIC grâce à des solutions d'infrastructure informatique gérées. Ces solutions sont appuyées par notre infrastructure mondiale, y compris des réseaux publics et privés mondiaux de niveau 1 leaders du secteur atteignant plus de 190 pays/régions, et plus de 450 000 m2 d'installations de centres de données figurant parmi les plus avancées du monde. Nos équipes de services professionnels fournissent une assistance et une architecture offrant la résilience et la sécurité requises pour le succès de votre entreprise ; notre échelle et nos capacités mondiales sont inégalées dans le monde de la technologie. Avec NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous sommes le NTT Group.

Annexe : Spécifications du centre de données Osaka 7

Emplacement Ibaraki City, Osaka Situé à 30 minutes par train et bus de la gare JR de Shin-Osaka Bâtiment Structure Bâtiment dédié au centre de données, construction en béton armé, deux étages (et même trois étages pour certaines zones), conception d'isolation sismique Pièce dédiée aux serveurs (Prévu) Environ 3 800 m2 (correspondant à 1 700 racks) (À terme) Environ 9 500 m2 (correspondant à 4 200 racks) Charge au sol Environ 2 000 kg/m2 Matériel électrique Réception électrique Double-alimentation Capacité totale d'alimentation en électricité des machines de charge informatique : (prévu) 11,5 MW (à terme) 29,5 MW Générateur Configuration redondante N+1 Fonctionnement possible sans carburant pendant au moins 48 heures UPS Configuration redondante N+1 Temps de rétention de la batterie de 5 minutes Climatisation Configuration redondante N+1, refroidissement par eau, système de refroidissement dans les murs (compatible avec des racks à chaleur ultra-élevée de plus de 20 kW) Prévention des incendies Détection à ultra-haute sensibilité des fumées, dispositifs de détection de la chaleur, installations d'extinction à gaz Sécurité Cartes IC, authentification biométrique, contrôle de sécurité pour accès au site et caméras de surveillance Offre un système d'entrée intelligente : entrée rapide et sûre au moyen de la réception électrique, serrures électriques sur les racks et boîte à clés pour les racks Autres installations Bureaux de location, Wi-Fi, espaces salon et garage pour les clients Connectivité Sans opérateur (peut prendre en charge différents réseaux en utilisant plusieurs routes) Nexcenter Connect Metro (possibilité de se connecter avec les principaux centres de données d'Osaka) Flexible InterConnect (connexion multi-cloud à la demande) Maintenance et exploitation (24h/24, 7j/7) Surveillance des équipements, support technique, services de sécurité, de communication, de stockage et services gérés Certifications (calendrier d'acquisition inclus) ISO 9001, ISO 14000, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, Privacy mark, SSAE16/ISAE3402, PCI DSS

