La bière officielle de la Fête nationale du Québec, la Blonde d'Abraham, récipiendaire du Prix Rayonnement

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est heureux de voir l'un de ses projets porter fruit et être récompensé. En effet, La Blonde d'Abraham, la bière officielle de la Fête nationale, a reçu le trophée Rayonnement au Gala Reconnaissance 2019 de l'Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), lors de leur dernier congrès qui s'est tenu du 11 au 13 novembre.

La Blonde d'Abraham est née d'un projet imaginé par le Mouvement national des Québécoises et Québécois, coordonnateur de la Fête nationale du Québec depuis 35 ans à l'échelle du territoire. En collaboration très étroite avec Jean-Philip Paradis de Noctem Artisans Brasseurs, impliqué et investi avec passion dans ce projet, nous souhaitions mettre sous les feux de la rampe les produits bien de chez nous pour l'édition 2019. En 2018, un projet avait été mis de l'avant pour tester l'engouement des Québécois.e.s à consommer des bières de microbrasseries sur le site des plaines d'Abraham le 23 juin et les résultats ont été plus que concluants. Ainsi, pour l'édition 2019, l'équipe du MNQ a fait appel à neuf microbrasseries de la région de Québec pour brasser un produit au goût unique, léger et festif. Les microbrasseries Noctem Artisans Brasseurs, L'Inox, Brasseurs sur Demande, La Voie Maltée, la Microbrasserie Charlevoix, la Brasserie Artisanale La Souche, Le Roquemont, Brasserie Générale et la Barberie se sont donc unies afin d'élaborer une recette de bière conçue à partir d'ingrédients 100% québécois, la très rafraîchissante Blonde d'Abraham. De type «kolsh», la bière était disponible en fût lors du spectacle de la Fête nationale dans la Capitale et c'est près de 75 barils de 50 litres qui ont été écoulés au grand bonheur des festivaliers en cette seule soirée. La Blonde d'Abraham a également été offerte en format cannette, en quantité limitée chez certains détaillants spécialisés du Québec. Victime de son succès, elle n'a pas fait long feu sur les tablettes; 20 000 cannettes (près de 10 000 litres) ont été vendues très rapidement. Il faut ici noter la très belle étiquette entièrement dessinée par l'illustrateur Félix Girard, un artiste de la capitale.

Le MNQ se réjouit d'une telle réussite et compte récidiver pour l'édition 2020. « La Fête nationale est l'occasion de célébrer notre fierté et notre appartenance et il faut dire qu'on fait de très bonnes bières de microbrasserie au Québec. C'était un projet tout indiqué à mettre de l'avant pour susciter la fierté et démontrer tout notre savoir-faire brassicole, et qui plus est, nous a permis de prouver que les bières de microbrasseries ont leur place dans les grands événements. Nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie et d'innover avec ce projet et nous espérons que d'autres événements emboîteront le pas.» a déclaré Martine Desjardins, directrice générale du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Même son de cloche du côté du collectif de la Blonde d'Abraham; le projet et l'appel aux brasseurs a soulevé une onde d'excitation auprès des brasseurs de la capitale. «Ce fut vraiment un honneur pour nous de pouvoir prendre part à un projet d'envergure comme celui de la Blonde d'Abraham et ainsi proposer une bière faite avec des ingrédients provenant 100% du Québec pour la Fête nationale sur les Plaines. Nous avons aussi profité de l'opportunité pour passer un message très clair aux organisateurs de grands événements en leur prouvant qu'il est possible pour des microbrasseries de s'unir et d'offrir une bière locale aux spectateurs. Le soir des festivités, c'est vraiment le sentiment du devoir accompli qui nous habitait et nous étions tous très fiers.» a expliqué Jean-Philip Paradis, porte-parole du collectif La Blonde d'Abraham.

«Pour cette nouvelle catégorie de prix, nous avons reçu six candidatures de très belles initiatives. Le jury indépendant, composé de gens du milieu des microbrasseries et d'observateurs, a été conquis par La Blonde d'Abraham qui a fait rayonner le Québec de par la qualité de sa bière. Nous avons besoin de partenaires tel que le MNQ qui croit en notre industrie en cultivant des idées visionnaires et audacieuses» a spécifié pour sa part, Marie-Ève Myrand, directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec.

En attendant la prochaine édition de la Fête nationale, l'équipe du MNQ se promet d'amener encore plus loin le projet de bière officielle pour la Fête nationale, notamment en étendant les points de vente à travers tout le Québec, mais également en offrant plusieurs semaines d'avance le nectar brassicole conçu pour se célébrer fièrement.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

