Processus électoral entamé à la présidence du Mouvement Desjardins





MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - M. Guy Cormier a confirmé le 26 novembre 2019 son intention de se porter candidat pour un deuxième mandat à la présidence du Mouvement comme le permet le Règlement intérieur du groupe. C'est par le biais d'un préavis d'intention auprès du comité d'élection qu'il a fait connaître son ambition de poursuivre son engagement en s'appuyant sur les paramètres du prochain mandat de 4 ans adoptés par le conseil d'administration à sa réunion de novembre dernier. Ce préavis confirme dès sa réception la mise en candidature de M. Cormier.

La période de mise en candidature à la présidence du Mouvement Desjardins se déroulera du 3 au 13 décembre. Le comité d'élection annoncera, le 13 décembre, si M. Cormier est réélu par acclamation ou le cas échéant, le nom des personnes candidates. S'il y a lieu, la période électorale se déroulera du 27 janvier au 13 mars 2020 et l'élection par les membres du collège électoral le 14 mars.

Pour toute question concernant le processus électoral et la disponibilité du bulletin de mise en candidature, veuillez communiquer avec le Bureau d'élection au elections.fcdq@desjardins.com ou par téléphone au 1 866-866-7000, poste 5557325.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

