Fonds de retraite au Groupe Capitales Médias - Power Corporation doit remplir ses obligations morales, plaide QS





QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable de Québec solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal, joint sa voix à celle de l'Association des retraités syndiqués du journal Le Soleil et demande à Power Corporation de s'engager à garantir les pensions de retraite des ex-employé-es des six quotidiens du Groupe Capitales Médias, détenus par le groupe Gesca avant leur vente à Martin Cauchon en 2015.

« Les retraités du Soleil ont besoin de leur retraite, et elle leur appartient. Ce n'est pas de l'argent Monopoly, ni l'argent de Martin Cauchon ou de Power corporation. C'est l'argent de travailleurs et de travailleuses qui ont cotisé toute leur vie à leur régime de retraite. Je ne peux pas croire qu'en 2019, après les histoires d'horreur qu'on a connues avec la White Birch, et plus récemment avec Sears, on soit encore plongé dans ce genre de capitalisme sauvage. Power Corporation a une capitalisation supérieure à celle de la Caisse de dépôt. À un moment donné, il n'y a pas que le fric dans la vie : il y a aussi la dignité », martèle M. Marissal.

Pour Pierre Pelchat, porte-parole de l'Association des retraités syndiqués du journal Le Soleil, Power Corporation a la responsabilité morale et financière de protéger les régimes de retraite de ses ex-employés. Quant au gouvernement de la CAQ, il doit lui aussi agir pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

« On ne demande pas la mer à boire à Power Corporation : on leur demande seulement de conserver la responsabilité des fonds de pension du Groupe Capitales Médias pour le passé, comme elle l'a fait pour La Presse. Mais si on se mobilise aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour notre avenir, c'est aussi pour les prochains retraités qui vont passer dans le tordeur. Le gouvernement de la CAQ doit prendre ses responsabilités et revoir les règlements qui encadrent les retraites au Québec pour éviter qu'il y ait d'autres drames comme celui-là dans les prochaines années », fait valoir M. Pelchat.

