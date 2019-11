Cuirs Bentley inc. Planifie une restructuration et a déposé un avis de présenter une proposition à ses créanciers.





MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 26 novembre 2019, le détaillant canadien Cuirs Bentley Inc. a demandé la protection des créanciers dans le cadre d'un plan de restructuration de ses activités. L'évolution du comportement des consommateurs et l'impact des perturbations numériques, combinés à l'exploitation de plus de 250 magasins à travers le pays, ont eu un impact significatif sur la rentabilité de la compagnie. La direction est confiante que le nouveau plan permettra de positionner la compagnie vers un avenir meilleur.

Bien que Bentley reste un joueur dominant sur le marché, comme beaucoup de détaillants, sa performance financière a été mise à l'épreuve ces dernières années. Étant donné que Bentley a encore une possibilité importante de croissance et, afin de permettre la poursuite de ses activités, la société a déposé aujourd'hui un avis d'intention de présenter une proposition de restructuration. Ce processus a été mis en place pour garantir la viabilité à long terme de la société pour le meilleur intérêt des employés, des clients et des fournisseurs.

En fait, nous faisons l'évaluation de la performance de chaque magasin et sa contribution à la rentabilité de la société. Il est présentement trop tôt pour identifier le nombre exact de fermetures de magasins ou l'impact pour le siège social. Bentley fermera des magasins moins rentables tout en prévoyant de conserver la majorité de ses magasins. Ceux-ci sont quelques-unes des mesures qui seront mises en place pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise.

La direction est convaincue que la réorganisation de l'entreprise sera couronnée de succès dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Vendredi Fou et les activités futures se poursuivrons normalement.

À propos des Cuirs Bentley

Notre forte croissance, au cours des vingt dernières années, nous a permis de développer une grande renommée en matière de vente au détail de bagages, sacs à main et accessoires, devenant ainsi synonyme d'un excellent rapport qualité-prix et d'un service à la clientèle impeccable.

