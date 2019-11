Les Laboratoires Nucléaires Canadiens annoncent les lauréats des prix d'excellence 2019





CHALK RIVER, Ontario, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme de sciences et technologie nucléaires au Canada, sont fiers d'annoncer les lauréats de leurs prix d'excellence 2019. La cérémonie annuelle de reconnaissance des employés, qui s'est une fois de plus déroulée au mess des officiers Normandy de la garnison de Petawawa, rend hommage aux réalisations exceptionnelles des personnes et des équipes dont l'ardeur au travail, la détermination et les réussites ont permis aux LNC de mener à bien leurs grands projets et leurs programmes en sciences et technologie. Grâce à leur travail, les employés des LNC fournissent des produits et des services en sciences et technologie nucléaires à des clients fédéraux et commerciaux, contribuent à réduire de manière sécuritaire les responsabilités nucléaires du Canada et favorisent la transformation des laboratoires de Chalk River en complexe nucléaire moderne et durable.



« L'une des qualités qui distinguent les LNC, indique Mark Lesinski, président et chef de la direction des LNC, est l'éventail des travaux que nous accomplissons au nom des Canadiens, y compris des activités techniques et de recherche dans des domaines tels que la santé publique, l'énergie propre, la gérance de l'environnement et la sécurité nucléaire. Les équipes et les employés récompensés par les LNC cette année reflètent vraiment cette diversité. Qu'il s'agisse de progrès importants dans la recherche sur le cancer, de la gestion des déchets ou de réalisations techniques en matière de sécurité et d'analyse des matériaux, les lauréats de ces prix d'excellence témoignent de l'ampleur du savoir-faire et des capacités des LNC. »

Prix Découverte D.F. Torgerson

Les prix d'excellence des LNC sont répartis en deux catégories. Le premier, appelé le prix Découverte D.F. Torgerson, est nommé en l'honneur de l'ancien vice-président exécutif et responsable principal des techniques des LNC, Dave F. Torgerson, Ph. D., et rend hommage aux employés pour la génération d'idées ou la production de solutions novatrices, des réalisations exceptionnelles en recherche ou en applications techniques, et des nouvelles initiatives commerciales. Cette année, cette récompense a été remise à onze employés appartenant à deux groupes :

Javed Anderson, Mark Chapman, Raghu Rao, Kyle Schinnour, Kevin Williams et Jenny Zhou pour une solution novatrice de traitement des matériaux cibles cimentés. Dans le cadre de ce projet, l'équipe devait trouver des méthodes pour traiter, séparer et gérer ces déchets. Pendant ses travaux, l'équipe a dû surmonter un certain nombre de problèmes techniques pour définir son nouveau processus et en faire la démonstration. Elle a notamment dû fabriquer de l'équipement spécialisé. Sa nouvelle méthode innovante accroît la sécurité des employés des LNC et aidera à restaurer et à protéger l'environnement du Canada en réduisant et en gérant efficacement les responsabilités nucléaires.

Laura Bannister, Michelle Bugden, Dmitry Klokov, Tanner Stein et Yi Wang pour leurs travaux en vue d'améliorer un traitement contre le cancer en combinant de faibles doses de rayonnements avec un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire (TIPCI). Ce nouveau type de thérapie, bien que porteur d'un grand potentiel pour le traitement du cancer, présente encore des taux de réussite bas. L'équipe des LNC a été en mesure de démontrer que de faibles doses de rayonnements, associées à un TIPCI, améliorent les résultats thérapeutiques et l'éradication des tumeurs cancéreuses. Il s'agit d'une grande avancée dans la lutte contre le cancer.

Prix Réalisation exceptionnelle

Le prix Réalisation exceptionnelle est décerné à des employés pour leurs contributions à l'accroissement de la productivité, à l'augmentation des recettes, à la réduction des coûts d'exploitation, à l'innovation en matière de sûreté ou aux initiatives écologiques, à l'établissement ou au renforcement des partenariats et à la mise à contribution des résultats obtenus dans ces domaines. Cette année, cette récompense a été remise à 35 employés appartenant à trois groupes :

Diana Boulianne pour ses travaux sur un banc d'essai pour l'absorption d'iode à l'intention d'un client commercial. La contribution de Diana à ce projet s'est étendue sur plus d'une décennie, période pendant laquelle elle a réalisé la majorité des travaux d'expérimentation. Diana a fait preuve d'un engagement à long terme envers l'exécution d'un travail de haute qualité sans compromettre la sécurité, a coordonné les activités de laboratoire avec divers fournisseurs de services internes et externes et s'est dévouée à la formation et au mentorat d'employés débutants tout au long du processus.

Grant Bickel, Jeff DeJong, Stephen Eyvindson, John Leppinen, Ryan MacLeod, Kevin McCaugherty et Youqing Shi pour une méthode analytique novatrice visant à déterminer par spectrométrie de masse à fusion sous vide la quantité d'hélium transmuté dans les matériaux irradiés des réacteurs nucléaires. La méthode et l'équipement d'analyse ont été conçus pour répondre aux exigences d'un projet de grande envergure. La mise au point d'une nouvelle technologie et la réaffectation du matériel et des laboratoires existants ont été motivées par les principes d'amélioration de la productivité, d'efficacité et de réduction des coûts.

Quincy Alexander, Romeo Audette, Jim Brennan, Mike Brideau, Mike Cameron, Andre Campbell, Qingwu Cheng, Crystal Cluett, Gabrielle Constantineau, Gilles Danis, Ailsa Eyvindson, Nathan Hartwig, Rodney Herwig, Zahid Khan, John Loftstedt, Nicholas Lubitz, Roman Lungu, Josh McLellan, Tibor Molnar, Charles Poulin, Geoff Quast, Donia Reynard, Jaleh Semmler, Arshad Toor, Michael Wright, Michael Zadow et Joey Zhou pour la réalisation d'un projet commercial de grande envergure. En 2018, les LNC ont reçu d'un client commercial une demande urgente pour la décontamination, le démontage et l'examen d'un composant important d'un réacteur de puissance. En peu de temps, les LNC ont reçu le composant, conçu, fabriqué et mis en service une plateforme de décontamination chimique, organisé la location d'une grande grue afin de manipuler les composants lourds et produit trois enceintes ventilées temporaires pour effectuer le démontage, la décontamination et les mesures. Par suite de la réalisation de ce projet, d'autres possibilités pour des travaux semblables se sont présentées.

« Au nom de tous les employés des LNC et des clients qui profitent directement de ces réalisations exceptionnelles, conclut M. Lesinski, j'aimerais remercier les lauréats de cette année et les féliciter pour leur travail acharné, leurs idées novatrices et leur engagement indéfectible envers la sécurité dans l'exécution de leurs tâches. »

Pour de plus amples renseignements sur les prix d'excellence 2019, notamment des profils vidéo des lauréats de cette année, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.cnl.ca/awards .

Les LNC sont un chef de file mondial en sciences et technologie nucléaires qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et développement axés sur l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, nous proposons des solutions qui permettent à ces secteurs de demeurer concurrentiels sur la scène internationale. Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les LNC sont en bonne position pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au coeur de toutes nos activités.

