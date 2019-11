/C O R R E C T I O N de la source -- The Corporation of the Council of Minister of Education, Canada (CCMEC)/





Suite au communiqué "Avis aux médias - Publication le 3 décembre 2019 d'un rapport phare de l'OCDE sur le rendement des élèves en lecture, en sciences et en mathématiques", diffusé le 26-Nov-2019 par The Corporation of the Council of Minister of Education, Canada (CCMEC) sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée à l'heure de la publication disponible en ligne. L'heure de la publication du Rapport de l'OCDE et Rapport canadien devrait lire "3 h, HNE" et non "5 h, HNE". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Publication le 3 décembre 2019 d'un rapport phare de l'OCDE sur le rendement des élèves en lecture, en sciences et en mathématiques

TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Le 3 décembre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiera les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves 2018 (PISA 2018).

Le PISA est une étude effectuée tous les trois ans portant sur les connaissances et les compétences des élèves de 15 ans vers la fin de leur scolarité obligatoire. Le PISA 2018 a évalué les compétences et les connaissances d'environ 600 000 élèves dans 79 pays et économies, y compris plus de 22 000 Canadiennes et Canadiens provenant des 10 provinces, dans trois matières de base. Le domaine principal de l'évaluation était la lecture, et les sciences et les mathématiques étaient les domaines secondaires.

Le Canada publiera son propre rapport complémentaire en même temps que le rapport de l'OCDE afin de fournir des informations supplémentaires sur le rendement des élèves du Canada.

Faits saillants pour les médias :

L'évaluation est effectuée tous les trois ans. Ce rythme permet de comparer le rendement des élèves au fil du temps. Le PISA 2018 fournira des renseignements importants au sujet du rendement des élèves en lecture, en sciences et en mathématiques depuis le premier cycle du PISA , en 2000.



2018 fournira des renseignements importants au sujet du rendement des élèves en lecture, en sciences et en mathématiques depuis le premier cycle du , en 2000. Le rapport canadien fournit des informations sur le rendement des élèves au niveau provincial et des résultats comparatifs entre les provinces canadiennes et les autres pays et économies. Il présente également des résultats sur le rendement pour les systèmes francophones et les systèmes anglophones et selon le sexe.

Programme préliminaire pour le mardi 3 décembre 2019

NOUVELLE

HEURE : 3 h, HNE Rapport de l'OCDE disponible en ligne

www.pisa.oecd.org NOUVELLE

HEURE : 3 h, HNE Rapport canadien disponible en ligne www.pisacan.ca Tout au long de la journée Interviews individuelles en français et en anglais Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une interview avec les personnes représentant le CMEC, les membres des médias sont invités à communiquer avec M. Colin Bailey.

Veuillez prendre note que les remarques des personnes représentant le CMEC se limiteront aux données pancanadiennes et internationales. Les membres des médias qui souhaitent obtenir des commentaires sur les résultats d'une province en particulier doivent communiquer avec le ministre de l'Éducation de cette province.

Au sujet du CMEC

Fondé en 1967, le CMEC donne aux ministres de l'Éducation au Canada une voix collective et leur permet d'assumer leur leadership en éducation aux échelons pancanadien et international. L'organisme aide les provinces et les territoires à exercer leur compétence exclusive en éducation. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.

SOURCE Conseil des ministres de l'Education (Canada)

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 15:06 et diffusé par :