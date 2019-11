Invesco Canada devient membre de l'Institut des fonds d'investissement du Canada





TORONTO, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Invesco Canada ont annoncé aujourd'hui qu'Invesco Canada fait maintenant partie des membres de l'IFIC.



« En mon nom et au nom de notre conseil d'administration, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Invesco Canada, a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. Je suis convaincu que l'IFIC saura tirer parti de l'expertise en gestion de placement de l'une des plus grandes sociétés indépendantes au Canada dans un vaste éventail de catégories d'actifs, de styles de placement, et de ses perspectives à l'égard du secteur. »

Depuis 1981, Invesco joue un rôle de premier plan pour appuyer les investisseurs canadiens dans leurs efforts visant à atteindre leurs objectifs financiers.

« Le rôle de défenseur du secteur des fonds d'investissement au Canada de l'IFIC s'apparente à l'objectif d'Invesco visant à offrir aux investisseurs une gamme de produits diversifiée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers, a affirmé Jason MacKay, Responsable des relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'IFIC en vue d'élaborer des façons de servir les investisseurs canadiens. »

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. L'organisme est fier de servir le secteur des fonds d'investissement au Canada et ses investisseurs depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, allez à l'adresse ific.ca.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante d'envergure mondiale dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de stratégies de placement actives, passives et alternatives. Invesco, qui a des bureaux dans 25 pays, gérait 1 200 milliards $US d'actifs pour le compte de ses clients du monde entier au 30 septembre 2019. Pour tout complément d'information, allez à http://Invesco.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317

