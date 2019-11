Knopp Biosciences va présenter des données se rapportant à la caractérisation de son candidat activateur des canaux potassiques pour le traitement de l'encéphalopathie épileptique associée au gène KCNQ2 lors de la réunion annuelle 2019 ...





Knopp Biosciences va présenter des données se rapportant à la caractérisation de son candidat activateur des canaux potassiques pour le traitement de l'encéphalopathie épileptique associée au gène KCNQ2 lors de la réunion annuelle 2019 de la American Epilepsy Society

Knopp Biosciences LLC, une société privée de découverte et de développement de médicaments, axée sur la fourniture de traitements de pointe des maladies immunologiques et neurologiques aux besoins élevés encore non-satisfaits, a annoncé aujourd'hui que les données de sa plateforme Kv7 seront présentées lors de la réunion annuelle 2019 de l'American Epilepsy Society (AES) qui se tiendra à Baltimore du 6 au 10 décembre.

"Nous sommes impatients de partager nos progrès relatifs à notre candidat médicament phare pour le traitement de l'encéphalopathie épileptique du gène KCNQ2, alors que nous travaillons pour une meilleure compréhension des activateurs des canaux ioniques et le rôle important qu'ils jouent dans l'épilepsie et d'autres affections neurologiques aux besoins élevés encore non-satisfaits," a déclaré Michael Bozik, M.D., chef de la direction de Knopp Biosciences.

Les canaux ioniques sont des protéines qui régulent l'excitabilité des cellules, et les médicaments les modulant jouent un rôle majeur dans le traitement de tout un éventail d'affections neurologiques et des muscles lisses. Parmi les cibles de canaux ioniques, les canaux potassiques jouent un rôle majeur dans la physiopathologie de l'épilepsie et d'autres besoins encore non-satisfaits, dans le domaine des maladies du système nerveux. Knopp promeut une bibliothèque d'activateurs de canaux du Kv7.2/7.3 afin de moduler ce canal ionique capital au sein des cellules nerveuses, ciblant une mutation génétique dévastatrice associée à une encéphalopathie néonatale, ainsi que d'autres formes rares d'épilepsie et de douleur neuropathique.

Les détails relatifs aux résumés et présentations par affiches réalisées par Knopp Biosciences lors de l'American Epilepsy Society peuvent être consultés dans le tableau ci-dessous.

Suivez Knopp Biosciences sur Twitter via @KnoppBio et restez informé grâce aux informations et mises à jour relatives à la réunion annuelle de l'American Epilepsy Society, via le hashtag #AES2019.

Titre du résumé Numéro du résumé / Détails relatifs à la présentation Details Découverte et caractérisation du KB-3061: un puissant activateur des canaux ioniques du Kv7.2/7.3 pour le traitement de l'encéphalopathie épileptique KCNQ2, d'apparition néonatale Résumé 3.045: présentation par affiches

Présentateur: Kelly E. Picchione, Ph.D., Knopp Biosciences

Date: le 9 décembre

Heure: 12:00 - 13:45 Heure de l'Est des Etats-Unis

Lieu: Hall E, niveau 100 KB-3061 est un puissant activateur des canaux sauvages KCNQ, qui restaure le courant des variantes de l'encéphalopathie KCNQ2 in vitro Résumé 3.047: présentation par affiches

Présentateur: Zhigang Ji, Ph.D., Baylor College of Medicine

Date: le 9 décembre

Heure: 12:00 - 13:45 Heure de l'Est des Etats-Unis

Lieu: Hall E, niveau 100

A PROPOS DE KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences est une entreprise privée spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments axée sur la fourniture de traitements révolutionnaires pour des maladies inflammatoires et neurologiques aux besoins médicaux élevés encore non satisfaits. La petite molécule de stade clinique de Knopp, le dexpramipexole, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de Phase 2 pour le traitement de l'asthme éosinophile grave. La plateforme préclinique Kv7 de Knopp est destinée aux traitements à base de petites molécules pour l'encéphalopathie épileptique néonatale, d'autres formes rares d'épilepsie et la douleur neuropathique. Veuillez visiter www.knoppbio.com.

La recherche Kv7 de Knopp est soutenue par l'attribution du prix numéro U44NS093160 et du prix numéro U44NS115732 du National Institute of Neurological Disorders and Stroke of the National Institutes of Health (NIH). Le contenu de cette annonce relève uniquement de la responsabilité de Knopp et ne représente pas nécessairement les opinions du NIH.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » incluant des déclarations relatives à des soumissions réglementaires et des programmes de développement clinique prévus. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants, incluant spécifiquement des incertitudes inhérentes aux essais cliniques et aux programmes de développements de produits, la disponibilité d'un financement visant à soutenir la continuité de la recherche et des études, la disponibilité, ou la disponibilité potentielle de thérapies ou de traitements alternatifs, la disponibilité de protection par brevets des découvertes et des alliances stratégiques, ainsi que des facteurs additionnels susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Knopp et nos attentes. Rien ne garantit que le médicament expérimental sera développé ou fabriqué avec succès, ou que les résultats définitifs des études cliniques permettront d'obtenir les autorisations réglementaires requises pour la commercialisation du produit. Knopp ne s'engage nullement à actualiser ou à réviser les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

La réserve de projets de Knopp consiste en médicaments expérimentaux qui n'ont pas encore été approuvés par la U.S. Food and Drug Administration. Ces médicaments expérimentaux font encore l'objet d'études cliniques visant à vérifier leur innocuité et leur efficacité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 13:50 et diffusé par :