Xinhua Silk Road : Hongqi dévoile le nouveau modèle E115 lors du Salon international de l'automobile de Guangzhou





GUANGZHOU, Chine, 27 novembre 2019 /CNW/ - Hongqi, une marque chapeautée par le plus grand fabricant automobile de la Chine, FAW Group, a dévoilé son nouveau modèle E115 de Hongqi à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'automobile de Guangzhou, qui a débuté le 22 novembre.

Le modèle E115 de Hongqi est le premier grand VUS phare, intelligent et 100 pour cent électrique fabriqué par Hongqi, lequel marque les plus récentes réalisations de la société sur les plans de la R et D en matière de technologies pour véhicules à nouvelle énergie (NEV) et véhicules connectés intelligents (ICV).

Le nouveau modèle, qui succède au E-HS3 de Hongqi, témoigne encore une fois de l'exploration constante de nouveaux domaines énergétiques par le fabricant automobile. Sa conception innovante permettra d'accroître la vitalité de l'image de marque de Hongqi.

En tout, treize véhicules issus de sept modèles sous la bannière Hongqi ont été présentés lors du salon, dont les modèles E115, HS7 et HS5 de Hongqi.

Au cours des deux dernières années, grâce à l'orientation de la nouvelle stratégie de la marque, Hongqi a obtenu des résultats remarquables dans de nombreux aspects, dont l'établissement de la marque et le développement des produits.

En 2019, la société a capté l'attention de l'ensemble de la planète. Depuis le CES (Consumer Electronics Show) de cette année, auquel Hongqi participait pour la première fois, le Salon international de l'industrie automobile de Shanghai, le IAA (International Motor Show) 2019 qui a eu lieu à Francfort, et le Salon international de l'automobile de Guangzhou, Hongqi a graduellement étendu son influence partout dans le monde, faisant de solides avancées sur la voie de l'internationalisation.

À l'avenir, avec l'amélioration constante de sa gamme de produits, Hongqi prévoit être mue par l'innovation pour assurer un développement de haute qualité au sein de l'écologie du déplacement et fournir un plus grand nombre de solutions améliorées à sa clientèle.

Lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/309631.html?from=singlemessage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036799/Hongqi_E115_unveiled_at_the_17th_Guangzhou_International_Automobile_Exhibition.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 13:42 et diffusé par :