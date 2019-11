/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires/





QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à une annonce concernant les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires.



Date : 27 novembre 2019



Heure : 14 h



Lieu : Hôtel du Parlement

Salle Bernard-Lalonde (salle 1.131, ou hot room) 1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

