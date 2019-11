Servers.com élargit ses activités aux États-Unis avec un nouveau centre de données à Sunnnyvale en Californie





SILICON VALLEY, Californie, 27 novembre 2019 /CNW/ - La plateforme d'hébergement mondiale Servers.com a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de données situé stratégiquement au coeur de la Silicon Valley. Quatorzième installation de Servers.com, le nouveau centre de données de Sunnyvale permettra à l'entreprise d'élargir davantage sa portée mondiale et sa capacité de fournir les meilleures solutions possible à ses clients.

La nouvelle installation positionne la plateforme d'hébergement d'infrastructure comme service (IaaS) mondiale au coeur de l'un des plus importants marchés de centres de données dans le monde. La région abrite Apple, Google, Facebook, Intel, Cisco, Oracle ainsi que des centaines d'entreprises en démarrage prometteuses et certains des innovateurs les plus dynamiques de l'industrie de la technologie, qui pourront tous bénéficier des solutions collaboratives et personnalisées de Servers.com.

« Nous sommes enthousiastes en ce qui concerne notre croissance aux États-Unis. Notre nouveau centre de Sunnyvale nous permet d'élargir de façon importante notre offre de solutions d'hébergement à l'intention de nos clients. Avec nos installations de Dallas-Fort Worth et de Washington D.C., Sunnyvale constitue notre troisième emplacement aux États-Unis, ce qui signifie que nous couvrons maintenant l'Est, le Centre et l'Ouest du pays. Nous pouvons ainsi maintenir constamment la latence à un faible niveau et offrir une redondance inégalée », a indiqué Isaac Douglas, directeur des recettes de Servers.com.

Le centre de Sunnyvale offrira principalement un centre de données de niveau 3 neutre vis-à-vis des opérateurs, une connectivité optique riche aux principaux points d'échange Internet de la Californie, incluant le campus Great Oaks d'Equinix, ainsi qu'un réseau privé gratuit entre les trois centres de données de l'entreprise aux États-Unis afin de maintenir constamment la latence à un faible niveau et d'offrir une redondance inégalée.

Servers.com est une plateforme d'hébergement IaaS mondiale offrant une infrastructure de serveur automatisée ainsi qu'une gamme de services informatiques « bare-metal » et en nuage avec des outils opérationnels dans une offre complète. L'entreprise donne des moyens aux entreprises de toutes tailles en leur fournissant l'accès à des solutions d'hébergement serveur de premier plan partout dans le monde. Servers.com a son siège social à Amsterdam et exploite actuellement des centres de données certifiés ISO 27001, ISO 9001 et PCI DSS à San Jose, à Dallas, à Washington, à Londres, à Amsterdam, au Luxembourg, à Moscou, à Singapour, à Hong Kong.

