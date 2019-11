Surfer sur la nouvelle vague de gestion des risques avec les actuaires canadiens





OTTAWA, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un recueil d'articles et d'entrevues de l'Institut canadien des actuaires (ICA) publié aujourd'hui aborde des sujets nouveaux et émergents dans le monde actuel de la gestion des risques.



Dans Gestion du risque d'entreprise 2019 : La nouvelle vague de risques , sept experts présentent leurs réflexions de pointe sur la légalisation du cannabis, les risques liés aux algorithmes, les changements climatiques, le cyberrisque, les caisses de retraite, ainsi que la maturité et la culture globales des organisations au chapitre de la gestion du risque d'entreprise.

« En publiant ce dossier, nous visons à informer les lecteurs des thèmes relatifs aux risques afin de les sensibiliser à ces enjeux et à présenter des conseils pratiques, notamment à la communauté de la gestion des risques et au-delà », affirme Mario Robitaille (FICA), vice-président, division des risques d'assurance, chez Desjardins et président de la Commission sur la gestion du risque d'entreprise de l'ICA. « Cette publication nous permet aussi de promouvoir le rôle important que jouent les actuaires dans la gestion du risque d'entreprise. »

Au cours des sept dernières semaines, chacun des articles a fait l'objet d'une publication individuelle et l'ensemble constitue maintenant ce dossier complet. Signé par Mike Stramaglia (FICA), cadre en résidence au Global Risk Institute, le dernier article publié aujourd'hui conclut la série en offrant un portrait global de la gestion du risque d'entreprise et la culture du risque au sein des entreprises à l'heure actuelle. « Le Global Risk Institute est ravi d'avoir pu travailler en partenariat avec l'ICA sur La nouvelle vague de risques, sur le rôle crucial de la culture du risque pour conclure cette série de réflexions de pointe en matière de risque », indique Antony Permesurdin, coordonnateur des services aux membres et des communications au Global Risk Institute.

Lloyd Milani (FICA), vice-président exécutif et chef de la gestion des risques, Amérique du Nord (vie et santé) à la Munich Re, signe le premier article de la série publié au premier anniversaire de la légalisation du cannabis au Canada. Il aborde les tendances en ce qui concerne la consommation du cannabis, l'incidence sur la dépendance et la mortalité, ainsi que la fiabilité des données incertaines pour évaluer ce nouveau risque.

« C'est bien volontiers que la Munich Re a travaillé avec l'ICA afin de produire un contenu innovant et percutant », affirme Karim Nanji (FICA), vice-président, gestion du risque d'entreprise à la Munich Re et membre de la Commission sur la gestion du risque d'entreprise de l'ICA. « Cette publication offre un excellent aperçu de diverses facettes de la gestion du risque d'entreprise. »

Plusieurs articles s'accompagnent d'une entrevue avec leur auteur ou des membres de la commission. Ces entrevues sont accessibles sous forme d'épisodes du balado Voir au-delà du risque de l'ICA. Dans l' épisode 22 , Karim Nanji présente le contexte de la publication. Dans l' épisode 24 , Lloyd Milani parle des répercussions de la légalisation du cannabis sur l'industrie des assurances au Canada et, dans l' épisode 26 , Danielle Harrison (FICA) dresse le portrait d'une capacité à maturité en matière de gestion du risque d'entreprise et donne des pistes pour permettre aux organismes d'atteindre un niveau supérieur à cet égard. Dans l' épisode 28 , Mike Stramaglia explique l'importance d'une solide culture du risque pour établir les principales pratiques de gestion requises pour prendre constamment les bons risques de la bonne façon.

Les auteurs du recueil sont issus d'instituts chefs de file en matière de finances et de risques, dont la Munich Re, Deloitte, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (Université Western), le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, FireEye Mandiant et le Global Risk Institute.

Pour accéder à tous les articles, à la publication complète et aux balados, visitez cia-ica.ca/gre .

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire des communications, Institut canadien des actuaires

josee.gonthier@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

Au sujet de l'ICA

L'Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme bilingue national et le porte-parole de la profession actuarielle au Canada. Nos membres se vouent à fournir des services et des conseils actuariels de la plus haute qualité. L'Institut place l'intérêt public avant les besoins de la profession et de ses membres.

twitter.com/ica_actuaires

linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries

facebook.com/CanadianInstituteofActuaries

cia-ica.cast.rocks





Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 12:05 et diffusé par :