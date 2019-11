Le rapport IDN mondial 2019 montre une croissance de 20%





Les conclusions du rapport IDN mondial 2019 ont été publiées sur idnworldreport.eu et seront présentées aujourd'hui à la réunion annuelle de l'IGF à Berlin. Le rapport sur les noms de domaine internationalisés poursuit une collaboration de recherche de longue date entre EURid et l'UNESCO, avec le soutien de Verisign et des organisations régionales de ccTLD.

Les principales conclusions du rapport de cette année sont les suivantes :

En décembre 2018, 9 millions d'IDN étaient enregistrés dans le monde, soit une augmentation de 20% depuis 2017.

Les IDN représentent 2,5% des domaines dans le monde, un pourcentage qui a augmenté de 0,5% l'année dernière. Les données de ce rapport incluent les IDN des ccTLD et des gTLD, aux premier et deuxième niveau.

Les modèles de distribution des enregistrements IDN diffèrent de ceux des noms de domaine ASCII traditionnels. Les enregistrements d'IDN sont les plus nombreux dans la région Asie et Pacifique, la Chine totalisant 3,9 millions des IDN enregistrés.

Malgré la croissance récente, le principal défi posé par l'absorption massive d'IDN reste leur faible utilisation :

Dans les courriers électroniques

En tant qu'identifiants utilisateurs en ligne

Et même dans les navigateurs, les applications et les périphériques, y compris l'Internet des Objets

« Des progrès ont été réalisés dans la prise en charge des IDN dans les navigateurs mobiles et dans la messagerie électronique, mais il reste encore beaucoup à faire pour connecter ces gains et offrir aux utilisateurs d'IDN la même expérience que leurs homologues utilisant des noms de domaine traditionnels », commente Emily Taylor, auteur principal du rapport IDN mondial.

EURid continue de soutenir la diversité linguistique en ligne en ajoutant une autre extension IDN à son portefeuille. Le .?? (alphabet grec) a été lancé le 14 novembre 2019, tandis que le .?? (alphabet cyrillique) est disponible depuis juin 2016.

A l'occasion de l'Année internationale de l'UNESCO pour les langues autochtones, le rapport 2019 comprend également une étude mettant en lumière l'expérience en ligne des locuteurs de langues autochtones européennes.

Consultez le rapport mondial IDN 2019 sur idnworldreport.eu.

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu, .?? et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et à une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001. EURid est également enregistrée par le Système européen de management environnemental et d'audit (SMEA). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

