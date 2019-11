Hikvision fournit des caméras de haute résolution au zoo de Moscou pour l'observation des pandas





HANGZHOU, Chine, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Hikvision, le premier fournisseur mondial de produits innovants et de solutions en matière de sécurité vidéo, a l'honneur de proposer 20 caméras au zoo de Moscou pour l'observation et la recherche concernant le panda géant. La cérémonie de donation a eu lieu au zoo de Moscou le 21 novembre. Svetlana Akulova, la directrice du Zoo de Moscou, et Libbo Feng, président d'Hikvision Russie et CEI, ont assisté à la conférence de presse et sont allés voir les pandas.

Il y a six mois, Dingding et Ruyi sont arrivés de Chine au zoo de Moscou. À l'heure actuelle, ils grandissent très bien et se sont complètement adaptés à leur nouvelle maison. Ils ont non seulement obtenu les soins des éleveurs, mais ils ont également gagné l'amour de milliers de Russes. Un grand nombre de visiteurs vient voir les pandas chaque jour. Pour des raisons de confort pour les amoureux des pandas, le zoo de Moscou a également lancé une diffusion en ligne pour observer les pandas.

« L'audience de la diffusion en ligne lancée en juillet compte près d'un million de personnes et le nombre de visites augmente chaque jour. Cependant, les caméras précédentes installées dans le pavillon ne pouvaient pas fournir une vidéo en haute résolution et des images en couleur de nuit. Aujourd'hui, grâce à nos collègues d'Hikvision, cela est devenu possible. Nous avons déjà remplacé une partie des anciennes caméras par des modèles récents et maintenant les visiteurs du zoo de Moscou, mais aussi une audience sur Internet du monde entier, peuvent regarder nos merveilleux enfants, Ruyi et Dingding, même la nuit. Nous remercions nos partenaires chinois pour cette opportunité », a commenté Svetlana Akulova.

Selon elle, les nouvelles caméras permettront également aux zoologistes d'observer les pandas durant la nuit et de noter tout changement dans leur comportement, ce qui a une signification importante pour la recherche, la conservation et la reproduction de cette espèce unique.

Dans le cadre de la cérémonie de donation, l'examen des pandas réalisé par un éleveur a été capturé par les nouvelles caméras pour une diffusion en direct. Les gens de partout dans le monde ont pu voir comment Ruyi monte sur la balance de façon cocasse pour être pesé, montre ses dents pour l'examen physique et tend son pied sans crainte pour se préparer à un prélèvement sanguin. L'ensemble de ces merveilleux plans est également disponible en ligne.

« Les pandas géants sont des animaux très amicaux et paisibles, et ils sont l'un des principaux symboles de la Chine souvent associés à la confiance, la douceur et l'harmonie. Hikvision est engagé à développer ces valeurs dans notre entreprise. De concert avec le fournisseur de services en nuage Trassir, qui aide à organiser la diffusion, nous sommes heureux qu'un grand nombre de personnes ait l'occasion de faire connaissance avec les pandas Ruyi et Dingding et que nous puissions aider à garantir leur protection avec nos technologies de pointe », a déclaré Libbo Feng.

Il convient de mentionner que les caméras installées incluent la caméra dernier cri ColorVu. Grâce à sa technologie novatrice, les amoureux des pandas de partout dans le monde seront en mesure d'observer les animaux en ligne en haute résolution et en couleur 24 heures par jour ! Dorénavant, les visiteurs peuvent même en savoir plus sur les activités nocturnes des pandas.

Hikvision est déterminé à protéger l'environnement et soutient activement des projets internationaux et des initiatives visant à protéger les animaux rares. Hikvision utilise des produits innovants et des solutions pour soutenir la recherche sur l'environnement et des initiatives environnementales, ainsi que la richesse de la biodiversité. Cette année, dans la région de l'oblast de l'Amour, des caméras Hikvision ont été installées dans les nids de cigognes orientales, l'un des oiseaux les plus rares de l'Extrême-Orient russe. Avec l'aide de ces caméras, les ornithologues et le public en ligne ont été témoins de la naissance de 14 cigognes et du moment où elles ont pris leur premier envol.

À propos d'Hikvision

Hikvision est un des principaux fournisseurs au monde de solutions et de produits de sécurité. Grâce à une main-d'oeuvre de R. et D. étendue et hautement qualifiée, Hikvision fabrique une palette élargie de produits et solutions complets pour une vaste gamme de marchés verticaux. En plus du secteur de la sécurité, Hikvision étend son domaine d'action aux secteurs des technologies pour maisons intelligentes, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile pour réaliser sa vision à long terme. Les produits Hikvision offrent également une puissante veille stratégique pour les utilisateurs finaux, qui peut permettre des opérations plus efficaces et une plus grande réussite commerciale. Engagé pour la plus haute qualité et la sécurité de ses produits, Hikvision encourage ses partenaires à profiter des nombreuses ressources en matière de cybersécurité qu'offre Hikvision, dont le centre de cybersécurité Hikvision. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site à l'adresse www.hikvision.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036546/Panda_banner_Hikvision.jpg

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 11:26 et diffusé par :