Cuda Oil and Gas Inc. annonce un jalon opérationnel majeur avec la mise en service du site d'injection de gaz miscible de Barron Flats de Shannon, situé dans le bassin de la Powder River, dans l'état du Wyoming

CALGARY, Alberta, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cuda Oil and Gas Inc. (« Cuda » ou la « Société ») (TSXV : CUDA) a le plaisir d'annoncer que son site d'injection de gaz miscible et son point de livraison central (« Miscible Gas Flood Facility and Central Delivery Point ou « CDP ») ont été mis en service, et que la production a démarré au niveau de l'application de récupération secondaire et d'exploitation en commun de Shannon (« RSEC ») à l'unité du Barron Flats dans le comté de Converse, au Wyoming.



Glenn Dawson, président et chef de la direction de Cuda, a déclaré : « la mise en service du CDP marque un jalon opérationnel majeur pour Cuda. Ces derniers mois, nous avons été particulièrement actifs sur le terrain. Maintenant que le CDP est mis en service et que la production a démarré, nous nous attendons à des mises à jour fréquentes et importante sur le terrain dans le contexte des activités de la Société. »

Faits saillants :

L'usine et ses installations traitent du gaz en solution riche en liquide provenant de Shannon Field et du condensat de qualité Y provenant de nos 330 000 gallons de réservoirs sphériques de stockage de liquides de gaz naturel (LGN) sur site pour produire du fluide miscible pour injection. Les opérations d'injection dans le puits d'essai de stimulation gazeuse cyclique de William Valentine sont en cours depuis le 28 juin 2019, à un taux moyen d'environ 350 mcfd à une pression de tête de puits de 1 350 psi pendant l'injection.

Opérations

De récents travaux sur le terrain ont permis la pose de pipelines d'injection et d'installations connexes depuis le CDP à destination de six (6) puits d'injection supplémentaires. Cela porte à sept (7) le nombre total de puits d'échantillonnage de gaz miscible en cours d'élaboration. Trente-quatre (34) puits de pétrole au total, y compris les six (6) puits d'échantillonnages d'injection, devraient être complétés d'ici fin 2019.

La construction du gazoduc à haute pression de 9 milles de long reliant le CDP de l'unité de Barron Flats au point de raccordement inter-États situé près de Glenrock, au Wyoming, est en bonne voie. La construction de l'installation de réception du CDP et celle de l'installation du robinet du compteur de livraison sont terminées. L'ensemble du système devrait être mis à l'essai et achevé en décembre 2019, avec une capacité de livraison pouvant atteindre 15 millions de pi3 /j de gaz naturel d'appoint pour le projet d'injection de gaz miscible à la demande.

Le forage a commencé comme prévu fin septembre 2019, et à ce jour, cinq (5) puits verticaux ont été forés et complétés avec succès, y compris un (1) puits qui servira pour les échantillonnages d'injection.

À propos de Cuda Oil and Gas Inc.

Cuda Oil and Gas Inc. est une société d'exploration, d'acquisition, de mise en valeur et de production de pétrole et de gaz naturel dans ses propriétés du Wyoming et de l'Alberta. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de direction de Cuda travaille en étroite collaboration avec des entreprises privées et publiques et a démontré sa capacité à générer de solides rendements pour ses actionnaires. Cuda continuera de mettre en oeuvre sa stratégie éprouvée d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en mettant l'accent à long terme sur les importantes ressources en pétrole léger d'Amérique du Nord, et en tirant parti de son expérience opérationnelle considérable aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda dispose de toute une gamme d'expériences en géotechnique, en ingénierie, en négociation et en finance pour prendre ses décisions d'investissement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Glenn Dawson

Président et chef de la direction

Cuda Oil and Gas Inc.

403 454-0862

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs qui comportent divers risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants qui ne peuvent encore être déterminés et des hypothèses de la direction. Plus particulièrement, le présent communiqué contient des informations prospectives concernant l'installation de gaz miscible et le point de livraison central (le « CDP ») de la Société, la construction d'un gazoduc de gaz naturel entre le point de livraison central (« CDP ») et le raccordement entre États, les activités d'exploration et de mise en valeur et les niveaux d'activité dans les principaux secteurs de la Société. Les facteurs de risque qui pourraient empêcher la réalisation des énoncés prospectifs comprennent les conditions du marché, les approbations de tiers et les approbations réglementaires, les exigences continues en matière de permis, les résultats réels des activités d'exploration et de mise en valeur actuelles, les risques opérationnels, les risques associés au forage et aux complétions, l'incertitude des données géologiques et techniques, les conclusions des évaluations économiques et les changements des paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être optimisés, ainsi que les futurs cours du pétrole et du gaz. Bien que Cuda ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux qui étaient prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La direction nie toute intention et n'assume aucune obligation ou responsabilité de revoir ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

