La coentreprise Pure Sunfarms d'Emerald Health Therapeutics fournira des produits à base de cannabis à l'Alberta





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF) a annoncé que Pure Sunfarms Corp. (« Pure Sunfarms » ou « PSF »), sa coentreprise détenue à 50 %, a conclu une entente d'approvisionnement en cannabis avec Alberta Gaming, Liquor & Cannabis (AGLC), afin de devenir un fournisseur officiel de produits récréatifs de cannabis pour adultes auprès des détaillants privés autorisés de la province, qui constituent la seule source légale de cannabis récréatif en ligne en Alberta ( AlbertaCannabis.org ). L'AGLC est le grossiste des détaillants privés et le seul détaillant en ligne autorisé en Alberta. Pure Sunfarms prévoit d'effectuer prochainement aux consommateurs de l'Alberta sa première livraison de fleurs séchées de haute qualité, joints pré-roulés compris, qui devraient rejoindre la gamme de produits de Pure Sunfarms dans les semaines et les mois à venir.



L'Alberta compte plus de 330 magasins agréés, soit plus que toutes les autres provinces réunies. La province a déclaré 164,6 millions $ de ventes au détail légales de cannabis entre les mois de janvier et de septembre 20191, ce qui la place parmi les trois premières provinces canadiennes, et une croissance des ventes de 39 % entre le deuxième et le troisième trimestre. L'Alberta, l'Ontario et le Québec combinés ont représenté 66 % des ventes au détail légales de cannabis au Canada pour les neuf premiers mois de 2019.

« La nouvelle entente d'approvisionnement avec l'Alberta place désormais les produits de cannabis Pure Sunfarms dans trois provinces canadiennes et positionne PSF en bonne position pour accroître notre portée et nos ventes aux consommateurs », a déclaré Riaz Bandali, président et directeur général d'Emerald. « Le cannabis de haute qualité à prix abordable de PSF est en forte demande en Colombie-Britannique et en Ontario, et nous attendons avec impatience les résultats de notre expansion en Alberta, qui a permis le développement d'une solide infrastructure de vente au détail pour le cannabis. »

Depuis le lancement officiel de ses produits de marque de cannabis emballés au Canada il y a deux mois, Pure Sunfarms a enregistré d'excellents résultats en Colombie-Britannique et en Ontario pour le mois d'octobre. Pendant cette période, Pure Sunfarms était la marque de produits de fleurs séchées la plus vendue au Ontario Cannabis Store, l'unique détaillant et grossiste en ligne de cannabis récréatif légal en Ontario. Pure Sunfarms continue ses efforts en vue de conclure d'autres ententes d'approvisionnement provinciales pour ses produits de fleurs séchées de haute qualité partout au Canada et prévoit lancer d'autres produits, comme des joints pré-roulés, des huiles et des vaporisateurs au cours des prochains mois.

1. Statistique Canada, Ventes du commerce de détail par province et territoire en juin 2019 et septembre 2019 .

À propos d'Emerald Health Therapeutics

Emerald Health Therapeutics, Inc. (EHT) a pour mission de créer de nouvelles expériences de consommation pour les produits récréatifs et de bien-être à base de cannabis. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence de la production, Emerald a créé une plateforme d'actifs d'exploitation distincts conçus pour servir de façon unique le marché canadien et les débouchés internationaux.

Détenue à 50 % par EHT et axée sur des produits abordables et de haute qualité, la ferme Pure Sunfarms (PSF) de Delta, en Colombie-Britannique, est en pleine production dans sa première serre de 1,1 M pi2 et une deuxième serre de 1,1 M pi2 devrait être en pleine production d'ici la fin de 2020. Verdélite, l'entreprise de fabrication artisanale haut de gamme d'Emerald forte de 88 000 pieds carrés d'installations intérieures au Québec, est titulaire d'un permis complet et étend ses activités pour atteindre la pleine production. Sa serre biologique et ses activités extérieures axées sur la santé et le bien-être dans la région métropolitaine de Vancouver sont actuellement en pleine production dans le premier de ses deux bâtiments de 78 000 pieds carrés. Sa coentreprise Emerald Health Naturals lance une toute nouvelle catégorie de produits de mieux-être avec sa gamme de produits sans endocannabinoïdes et étend sa distribution partout au Canada. Emerald a contracté environ 405 hectares (1 000 acres) de chanvre entre 2019 et 2022 dans le but d'extraire du CBD à faible coût. Son équipe de direction possède une grande expérience des sciences de la vie, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.

Consultez www.emeraldhealth.ca pour davantage de renseignements ou communiquez avec :



Jenn Hepburn, dirigeante principale des finances,

au 800 757-3536, poste 5

Relations avec les investisseurs d'Emerald

800 757 3536, poste 5

invest@emeraldhealth.ca

Ni la Bourse de croissance TSX, ni sa réglementation des fournisseurs de services (car ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte aucune responsabilité quant à la justesse ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels : certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prévisionnels et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses de nature importante, générale et spécifique, qui donnent lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels puissent différer de façon appréciable de nos attentes exprimées ou implicites par de tels énoncés prévisionnels.

Nous ne pouvons pas garantir la matérialisation d'un énoncé prévisionnel et les lecteurs sont avisés de ne pas placer une dépendance indue sur ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques et des incertitudes relatifs, entre autres, par rapport aux changements de lois et de règlements; aux changements de gouvernements; au défaut d'obtenir des approbations ou permis réglementaires, au défaut d'obtenir le financement nécessaire, aux résultats de production et aux activités de vente, aux résultats de recherche scientifique, aux modifications réglementaires, aux modifications dans les prix et les coûts des intrants, à la demande de main-d'oeuvre, à la demande de produits, au défaut de performance des obligations contractuelles des contreparties ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle d'Emerald et autres rapports réglementaires. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes en date de ce document. Les énoncés prévisionnels sont présentés afin de fournir de l'information sur les attentes et plans actuels de la direction et permettre aux investisseurs et à d'autres personnes d'acquérir une meilleure compréhension de notre environnement opérationnel prévu. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Emerald ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, afin qu'ils reflètent de nouvelles circonstances ou des événements imprévus, au fur et à mesure qu'ils se produisent, sauf si la loi applicable l'exige.

