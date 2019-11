Un Montérégien se démarque! La Bourse du FIRA 2019 est attribuée à M. Patrick Leblanc





LÉVIS, QC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) est fier de remettre à M. Patrick Leblanc une bourse de 1 500 $. M. Leblanc s'est démarqué parmi les dix finalistes du 14e concours Tournez-vous vers l'excellence! par la pertinence de sa formation ainsi que par l'importance de son encadrement et de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires. La Ferme Patrick Leblanc est spécialisée en production porcine et en cultures commerciales. Elle est située à Saint-Hugues, en Montérégie.

Citations

« J'ai eu la chance d'être appuyé par un mentor et un entourage qui m'ont permis de développer une panoplie de connaissances et de savoir-faire. À mon tour, j'essaie de jouer le rôle de mentor avec les étudiants qui veulent démarrer leur entreprise. Le contact avec eux est inspirant. Il me permet de voir une réalité différente, d'être plus créatif. »

M. Patrick Leblanc, bénéficiaire de la bourse du FIRA

« M. Leblanc est un producteur curieux, qui sait se remettre constamment en question, repousser ses limites, et demeurer à l'affût des solutions novatrices et des pratiques agricoles les plus performantes. La formation qu'il a reçue et le mentorat dont il a bénéficié ont contribué à son cheminement remarquable d'entrepreneur. M. Leblanc constitue un modèle pour la relève, avec qui il entretient d'ailleurs un lien privilégié à titre d'enseignant. Devenir à son tour mentor et transmettre son savoir est une façon pour lui de redonner au suivant. Le FIRA est fier de lui avoir décerné cette bourse. »

M. Paul Lecomte, directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole

Gagnant et lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! de La Financière agricole du Québec, qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. François Biron, de la ferme Chapeau Melon. Son entreprise est spécialisée en production maraîchère biologique. Elle est située à L'Ange-Gardien, dans la région de l'Outaouais.

Deux autres lauréats ont aussi reçu chacun une bourse de 2 500 $ dans le cadre de ce concours. Il s'agit de Mme Caroline Bélanger, de la ferme Belle Roche, spécialisée en production maraîchère biologique et située à Brownsburg-Chatham, dans la région des Laurentides; de même que M. Maxime Bégin, des Fermes Bégin, spécialisées en production céréalière et bovine. L'entreprise est située à Sainte-Germaine-Boulé, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Enfin, Mme Mélissa Daigle, de la Ferme Kobec, a reçu une bourse de 1 500 $ pour s'être particulièrement démarquée dans ses pratiques en développement durable. Son entreprise est spécialisée dans la production bovine de race Wagyu. Elle est située à Saint-Bernard-de-Michaudville, en Montérégie.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de La Financière agricole au www.fadq.qc.ca et sa page Facebook.

Faits saillants

Le FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars

Créé à la suite d'un partenariat réunissant le gouvernement du Québec (La Financière agricole du Québec), le Fonds de solidarité FTQ et Capital régional et coopératif Desjardins

Avec des produits financiers novateurs, le FIRA permet à de jeunes passionnés d'agriculture de bénéficier de liquidités supplémentaires à une étape cruciale dans le cadre du développement de leur entreprise

Grâce à son programme de location-achat, il favorise le démarrage ou l'expansion d'entreprises

Information :

Paul Lecomte, directeur général

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole

418 304-5000, poste 6432

