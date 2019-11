Fonds d'appui au rayonnement des régions - Une nouvelle distillerie à Auclair





AUCLAIR, QC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 160 000 $ pour l'implantation d'une distillerie à Auclair.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra à un regroupement composé de 42 producteurs acéricoles d'aménager une usine pour la production d'un spiritueux à base de sirop d'érable industriel inutilisé et d'acquérir l'équipement nécessaire à la valorisation de ce produit. La concrétisation de cette initiative nécessitera des investissements totaux de plus de 780 000 $.

Citations :

« Je tiens à féliciter les acériculteurs de la région qui ont trouvé une façon astucieuse d'utiliser la quasi-totalité du sirop d'érable produit chaque année, ce qui permettra non seulement d'éviter des pertes importantes, mais également de générer de nouveaux revenus et de diversifier l'offre de produits régionaux. Je suis heureuse que le FARR permette d'appuyer des projets comme celui-ci, car ils reposent sur l'ingéniosité et la créativité des gens. C'est une autre belle preuve que notre gouvernement est à l'écoute des régions du Québec »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annoncée aujourd'hui permettra de soutenir plusieurs producteurs acéricoles d'un peu partout dans la région. Leur initiative aura assurément un effet positif, car elle permettra de réaffirmer le positionnement du Bas-Saint-Laurent comme l'un des chefs de file de cette industrie importante pour le Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Quelle belle nouvelle pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata! Le projet mis de l'avant par les promoteurs de cette nouvelle distillerie générera des retombées économiques appréciables pour la municipalité d'Auclair et l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Les projets financés dans le cadre du FARR sont porteurs pour la région. C'est un réel plaisir de soutenir les activités des Bas-Laurentiens comme la nouvelle distillerie à Auclair. »

Francis St-Pierre, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant près de 10,9 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 45 initiatives dans la région.

