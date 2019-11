Exclusive Networks lance MSSD - Managed Security Services Distributor - , le distributeur de services de sécurité gérés





Exclusive Networks dévoile aujourd'hui " MSSD ", sa plateforme permettant d'offrir une suite de services de sécurité gérés à 100 % par canal unique qui englobe les offres des principaux fournisseurs de réseaux exclusifs et permet aux partenaires d'augmenter la valeur à vie des clients et de profiter d'une opportunité commerciale deux fois plus rapide que la cybersécurité traditionnelle. Les premiers services, disponibles aujourd'hui, sont soutenus par des installations avancées sur micro-processeurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des prestations de services certifiées ISO et des ingénieurs hautement accrédités - toute l'infrastructure et les compétences nécessaires pour fournir un service de sécurité de classe mondiale sans avoir besoin de s'approvisionner chez un revendeur/MSP concurrent.

" Au fur et à mesure que le cybermarché évolue, MSSD est une avancée logique, qui augmente notre valeur et nous permet de nous concentrer sur nos canaux de distribution pour combler un vide important sur le marché, " déclare Andy Travers, Directeur exécutif ventes et marketing mondial, Exclusive Networks. " Nos services MSSD initiaux sont conçus pour être aussi faciles à comprendre et à traiter que possible afin que les partenaires puissent maximiser immédiatement l'esprit client. Tout est conçu pour donner aux partenaires un accès sans risque aux revenus des services gérés et leur permettre d'être plus pertinents sur la façon dont leurs clients adoptent les cyber technologies sur le long terme. Cette initiative favorise l'accès au marché à travers le canal et stimule la croissance pour nos fournisseurs et revendeurs partenaires. "

Exclusive Networks a lancé deux services de sécurité gérés sur micro-processeurs au départ de sa plateforme MSSD, qui supportent de multiples technologies et peuvent être vendus en marque blanche avec engagement de volume. MSSD : Monitoring & Alerting (surveillance et alerte) assure une surveillance experte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de l'infrastructure de sécurité de base telle que les pare-feu, ce qui permet aux clients finaux d'éviter les ressources et les frais généraux de formation même lorsque les menaces augmentent en intensité et en fréquence. MSSD: Monitoring & Alerting + Prevention & Countermeasures (surveillance et alerte + prévention et contre-mesures) s'appuie sur ces données pour fournir un service de sécurité géré complet, réactif et proactif pour l'infrastructure de sécurité de la prochaine génération. D'autres services seront ajoutés en 2020.

Julien Antoine, Directeur exécutif de la stratégie et des opérations, Exclusive Networks, a déclaré : " Nous constatons que les coûts d'installation élevés et les compétences requises pour construire un MSSP sur micro-processeur limitent le dynamisme du canal et empêchent la majorité des partenaires de satisfaire la demande des clients pour de nouvelles formes de consommation en sécurité. La plateforme MSSD uniformisera les règles du jeu en éliminant la nécessité pour les partenaires de faire passer les affaires durement gagnées par leurs concurrents. Au fur et à mesure que nous ferons évoluer l'offre de MSSD pour y inclure des services supplémentaires, nous conserverons son orientation canal unique à 100 %. "

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

