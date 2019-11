OpenSesame présente ses outils de conservation axés sur l'apprentissage machine à OEB Global





OpenSesame, le catalogue de cours de formation en ligne le plus complet publié par les grands éditeurs à l'échelle mondiale, présentera ses outils de conservation axés sur l'apprentissage machine cette semaine à la conférence annuelle de l'OEB du 27 au 29 novembre à Berlin, en Allemagne. À l'occasion de ce premier événement centré sur l'apprentissage et la formation améliorés par la technologie, la société interviendra également en tant que parrain et exposera ses solutions.

OEB rassemble plus de 2 500 participants des sociétés multinationales aux PME, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche aux écoles. Ensemble, ces participants explorent les opportunités et les défis qui modifient le monde de l'apprentissage et réfléchissent à la façon de choisir et d'utiliser les diverses technologies. Les inscrits participent à plus de 120 séances de groupe pour découvrir des pratiques, des approches et des stratégies éprouvées des institutions et organisations de premier plan.

« Avec l'ouverture de notre bureau à Londres plus tôt cette année, nous pouvons aider les organisations européennes à satisfaire leurs buts et objectifs de conformité, de sécurité et de développement du leadership avec notre conservation experte par apprentissage machine, » a déclaré Tom Turnbull, vice-président des partenariats chez OpenSesame. « Nous avons hâte de participer à d'autres événements régionaux en Europe tels qu'OEB pour nous connecter à nos clients, éditeurs et partenaires européens. »

Pour s'inscrire et pour plus d'informations sur l'OEB Berlin, veuillez visiter : https://oeb.global/

À propos d'OpenSesame

OpenSesame contribue au développement des effectifs les plus productifs et les plus admirés au monde. Disposant du catalogue le plus complet de cours de formation en ligne, publiés par les grands éditeurs à l'échelle mondiale, nous sommes là pour vous aider à chaque étape de votre parcours : recherche de cours, mise en correspondance des cours avec vos compétences de base, synchronisation des cours avec votre LMS, le tout pour une utilisation accrue et une amélioration de vos programmes de formation et de développement. Avec OpenSesame, vous aurez non seulement la possibilité de choisir entre plusieurs options d'achat, mais vous pourrez également utiliser et gérer vos cours de formation en ligne, en toute facilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ww.opensesame.com.

