Avis aux médias - Point de presse des députés Sylvain Roy et Vincent Marissal

QUÉBEC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Bonaventure et porte-parole du Parti Québécois en matière de travail et de retraite, Sylvain Roy, ainsi que le député de Rosemont et porte-parole de Québec solidaire en matière de fiscalité et de revenu, Vincent Marissal, tiendront un point de presse, aujourd'hui le mercredi 27 novembre 2019, immédiatement après la période des questions et réponses orales.

Sujet : Motion concernant les retraités du Groupe Capitales Médias.

À cette occasion, les députés seront accompagnés de M. Michel Corbeil, de l'Association des retraités du journal Le Soleil.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le mercredi 27 novembre 2019



HEURE : Immédiatement après la période des questions et réponses orales.



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

