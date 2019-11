National Grid Electricity Transmission conclut avec Smart Wires un accord stratégique prévoyant une technologie de régulation du flux énergétique pour accroître les volumes d'énergie renouvelable





UNION CITY, Californie, 27 novembre 2019 /CNW/ - National Grid Electricity Transmission (NGET) a conclu avec Smart Wires, une société spécialisée dans la technologie de régulation de flux d'électricité, un accord-cadre de cinq ans qui va contribuer à décarboniser le réseau électrique britannique en permettant le transfert efficace aux clients de volumes accrus d'énergie renouvelable.

Concrètement, pour augmenter la capacité de transfert d'électricité, en tirant meilleur parti de son réseau actuel, NGET mettra en place une technologie modulaire de régulation du flux énergétique. Cet impératif s'impose car, à mesure qu'elles changent, la production et la demande connectées au réseau, les flux de courant du réseau changent et les circuits d'énergie peuvent devenir inégalement chargés. De même, certains circuits atteignent leur capacité maximale tandis que d'autres sont bien en dessous de leurs limites. En installant des régulateurs du flux d'énergie, NGET sera en mesure de fournir à l'exploitant du réseau d'électricité (Electricity System Operator) les outils nécessaires pour réduire rapidement la congestion qui freine la production d'énergie renouvelable, les incidences sur les collectivités et l'environnement étant minimales.

NGET mettra à exécution cinq installations en 2020, et ces projets devraient augmenter les capacités limites de 1,5 gigawatt, au total, sur trois périmètres.

Du côté de Smart Wires, ses dispositifs de régulation du flux d'alimentation permettront aux services publics d'accroître l'efficacité et la résilience de l'infrastructure actuelle. Vu sa nature modulaire, cette technologie est rapide à installer et facile à manier, ce qui lui confère une grande flexibilité. Par ailleurs, NGET pourra adapter le déploiement de la technologie au gré des besoins du réseau et à mesure qu'ils se développent.

Lors de sa visite au Centre de R et D mondial de Smart Wires dans la Silicon Valley, en Californie, David Wright, directeur du transport d'électricité et ingénieur en chef électricien chez NGET, a déclaré : « NGET est heureux de signer cet accord avec Smart Wires, témoin de notre engagement à fournir à nos clients une énergie propre et à prix abordable.

Cet accord vient s'ajouter aux projets d'innovation, nombreux d'ailleurs, que nous avons déjà réalisés avec Smart Wires et avons été impressionnés par sa technologie et son professionnalisme.

Je peux entrevoir très prochainement un monde où les réseaux électriques, partout, deviendront plus intelligents, plus numériques et plus pilotables. NGET sera un chef de file dans cette transition, et les technologies telles que Smart Wires occuperont inévitablement une place prépondérante dans cet avenir. »

En guise de réponse, Gregg Rotenberg, chef de la direction de Smart Wires, a déclaré : « NGET n'a plus à démontrer son leadership mondial et son engagement face à la lutte contre le changement climatique.

En tirant pleinement parti de son infrastructure actuelle, NGET prend le pli, manifestement, des changements transformationnels nécessaires pour parvenir à une décarbonisation à grande échelle. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036214/NGET_at_SW.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899569/Smartwires_Logo.jpg

SOURCE Smart Wires

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 10:22 et diffusé par :