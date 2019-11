Sécurité des personnes en situation d'itinérance - Halte chaleur, service de navette et hébergement : la Mission Old Brewery enclenche son protocole hivernal ce dimanche





MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée de la saison froide, la Mission enclenche son protocole hivernal, effectif dès ce dimanche 1er décembre, qui prévoit des mesures d'urgence pour que tous les Montréalais et Montréalaises aient un endroit chaud, digne et sécuritaire où passer la nuit. Depuis 130 ans, la Mission Old Brewery procure des services essentiels à tous ceux et celles qui frappent à sa porte. Cet hiver, elle fournira des services psychosociaux et de répit en mettant en place une halte chaleur dans les locaux du Toit rouge, situé dans le secteur du Quartier des spectacles.

Nouveauté : une halte chaleur encadrée par les intervenants de la Mission

Pouvant accueillir les hommes et les femmes, ainsi que leurs animaux de compagnie, cette halte chaleur de nuit offrira un lieu d'accueil et de répit à haut seuil d'accès, désormais géré par la Mission et comportant peu de restrictions pour l'accès. Dédiée aux personnes vivant dans la rue et souvent exclues des services, la halte chaleur sera encadrée par une équipe d'intervenants de la Mission Old Brewery et offrira chaleur, écoute et référencement, ainsi que vêtements de rechange, soupe et café. Ouverte du lundi au dimanche de 20 h 15 à 5 h 45 dans les locaux de la Mission Saint-Michael/Toit rouge, cette halte est située au 137, avenue du Président-Kennedy à Montréal.

Service de navette

Cette année encore, le service de navette demeure au coeur du protocole hivernal. L'an dernier, la navette a assuré plus de 13 000 déplacements sécuritaires.

Un chauffeur et un intervenant de la Mission sillonneront les rues du centre-ville du lundi au vendredi de 14 h à 8 h, et les fins de semaine de 16 h à 8 h, et inviteront les personnes sans-abri à monter à bord de la navette pour se réchauffer et se rendre en sécurité vers les hébergements d'urgence ou pour en revenir, y compris l'unité de débordement située au pavillon Ross Memorial à l'ancien hôpital Royal-Victoria. La navette sera également présente chaque soir à la fermeture de la station de métro Bonaventure.

La Mission collabore étroitement avec les autres principales ressources en itinérance de la ville, ainsi que les services d'urgence et de transport en commun, y compris le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal, afin d'assurer la sécurité de tous.

« La réouverture de l'unité de débordement à l'ancien hôpital Royal-Victoria le 2 décembre allégera la pression sur nos ressources, mais demeure une solution temporaire à un problème que nous pouvons et devons résoudre une fois pour toutes. Nos orientations stratégiques incluent non seulement la création de logements abordables et permanents, mais aussi la santé, la prévention, la recherche et l'élaboration de partenariats nous permettant d'unir nos forces autour d'une vision commune : mettre fin à l'itinérance », souligne Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

Solutions d'hébergement

Les femmes en situation d'itinérance peuvent compter sur le Pavillon Patricia Mackenzie, situé au 1301, boul. de Maisonneuve Est., pour leurs besoins fondamentaux, mais aussi pour du counseling individuel, des services adaptés en matière de santé et de logement abordable. L'an dernier, le Pavillon a accueilli 545 femmes dans le besoin issues de différents milieux, y compris des membres de la communauté LGBT et un nombre accru de nouvelles arrivantes. Avec ses 55 lits et sa gamme de logements abordables, les services aux femmes de la Mission Old Brewery demeurent l'une des plus importantes portes d'entrée pour que les femmes en situation d'itinérance au Canada puissent aspirer à une vie meilleure.

Du côté des hommes en situation d'itinérance, le Pavillon Webster, situé au 915, rue Clark, dispose de 286 lits et offre une gamme de services adaptés.

Des idées créatives

La Mission a lancé une nouvelle plateforme de collecte de fonds en ligne qui permet aux particuliers de trouver de nouvelles façons créatives de soutenir et d'amasser des fonds pour venir en aide aux personnes sans-abri. Source d'inspiration, la nouvelle vidéo gracieusement narrée par l'acteur Michel Charette peut être visionnée ici : https://www.missionoldbrewery.ca/fr/faites-en-une-realite/

Aujourd'hui plus que jamais, la Mission a besoin de votre soutien pour traverser ces mois d'hiver. Pour faire un don, contactez le bureau du service du développement au 514 788-1884, poste 255, ou visitez https://www.missionoldbrewery.ca/fr/mission-accomplie/ pour faire votre don en ligne.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes sans-abri au Québec et pour les femmes sans-abri au Canada. La Mission fournit des services d'urgence, un accompagnement psychosocial, des programmes en santé physique et mentale, des options de logement et un soutien dans la communauté. Elle participe aussi à des projets de recherche et mène des campagnes de sensibilisation. Destinée à éliminer l'itinérance chronique à Montréal, son approche met l'accent sur l'accès au logement plutôt que l'hébergement temporaire en refuge. Chaque année, elle aide plus de 3000 personnes en situation d'itinérance à rebâtir leur vie. Pour plus d'information, visitez www.missionoldbrewery.ca.

