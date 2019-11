GOLO Mobile Inc. connaît une importante expansion dans le monde de la livraison urbaine





MONTRÉAL, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOLO Mobile Inc. (TSX.V : GOLO), la plateforme mobile de livraison écologique et ramassage sur demande basée à Montréal, connaît une importante expansion tant dans la métropole montréalaise qu'à Toronto.



Le pont entre les marchands et leurs clients dans tous les environnements, toutes les communautés

Développée et lancée en avril 2018, GOLO s'est donné comme mission de renforcer les liens entre les entreprises, les travailleurs et les résidents des communautés locales. C'est également la solution technologique pour les propriétaires de bâtiments innovants qui souhaitent augmenter les possibilités de mise en réseau de leurs locataires avec les autres utilisateurs du bâtiment.

Pour ce faire, l'application GOLO connecte les consommateurs aux commerces de proximité en leur facilitant l'accès aux articles de tous les jours pour le ramassage ou la livraison, selon les besoins. La flotte de véhicules entièrement électriques de GOLO compte plus de 400 marchands partenaires à travers Montréal, notamment des restaurants, fleuristes, pharmacies, animaleries et plus encore. GOLO comble ainsi le fossé qui sépare les commerçants des clients et les connectant via une application de shopping conviviale et un service de livraison courtois et professionnel.

« Les valeurs que nous prônons guident chaque geste que nous posons pour faciliter la vie de nos clientèles et de nos partenaires commerciaux. Ce n'est pas seulement de commande pour livraison ou pour emporter dont il s'agit, mais bien d'améliorer la qualité de vie de tous et chacun. Nous nous chargeons des tâches quotidiennes essentielles de nos clients, afin qu'ils puissent utiliser leur temps et leurs efforts pour accomplir des choses plus importantes », précisait Peter Mazoff, président-directeur général de GOLO.

Importante expansion du portfolio GOLO

GOLO a le vent dans les voiles, car depuis les derniers mois, l'entreprise a conclu de nombreux nouveaux partenariats avec des intervenants de premier plan dans le paysage de l'immobilier montréalais.

Suite au succès du concept mis en place par GOLO Mobile Inc. le portfolio de l'entreprise montréalaise compte de nombreux nouveaux partenariats. Rappelons qu'en septembre, GOLO a conclu une entente pour desservir les propriétés montréalaises de Canderel Management Group Inc., a élargi son partenariat avec le propriétaire des immeubles Cominar pour desservir ses locaux commerciaux de la gare centrale de Montréal, puis en novembre, a annoncé son partenariat avec Redbourne Properties afin de desservir le 4150, Sainte-Catherine Ouest de Westmount.

GOLO devient publique

En avril 2019, GOLO a été acquise par HAW Capital Corp. Le 5 juillet de la même année, la nouvelle société GOLO Mobile Inc. a commencé à être négociée à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole GOLO.V.

NOTE AUX MÉDIAS : Une fiche corporative est disponible (caractéristiques de GOLO, dimension écoresponsable, données financières, liste des propriétés). Pour toutes demandes d'entrevue avec le PDG de GOLO et/ou complément d'information, veuillez communiquer avec Chantale Baar. Renseignements : Chantale Baar, Consultante RP Communications Chantale Baar (514) 992-6463 / cbaar@communicationcb.ca Source : Stefani Balinsky, Marketing GOLO Mobile Inc. (514) 670-8219/ stefani@golo.io

