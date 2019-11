Le programme SDRPY évalue les besoins de l'aéroport international d'Aden





Le développement du poste-frontière d'Al-Baqaa dans le gouvernorat de Saada commence

ADEN, Yémen, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une équipe technique du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) a visité l'aéroport international d'Aden pour évaluer et examiner ses besoins techniques et structurels essentiels. Dirigée par l'ingénieur Ahmed Medkhali, l'équipe a rencontré des spécialistes en vue d'une étude à grande échelle de toutes les installations de l'aéroport.

Le représentant du programme, l'ingénieur Ahmed Medkhali, a annoncé que les études du SDRPY sur les besoins actuels comprenaient l'évaluation de l'état des bâtiments de l'aéroport, des pistes et d'autres installations, l'évaluation de l'état du balisage lumineux et des équipements des pistes, ainsi que l'inspection des systèmes de navigation.

« Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site de l'aéroport international d'Aden pour répondre aux besoins urgents de ce centre du transport aérien dans l'optique de le réactiver », a déclaré l'ingénieur Medkhali. « Nous oeuvrons à l'évaluation de tous les besoins en vue d'une étude officielle et d'un plan de mise en oeuvre, qui seront soumis pour approbation dans le cadre du travail effectué par le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen pour épauler le secteur des transports ».

Le SDRPY a récemment achevé la remise en état et la modernisation de l'aéroport d'Al-Ghaydah dans le gouvernorat d'Al-Mahra et a non seulement testé les systèmes de navigation aérienne, mais aussi surveillé les procédures d'essais en vol en collaboration avec des sociétés homologuées à l'échelle internationale. Les essais des systèmes de navigation internationale de l'aéroport d'Al-Ghaydah ont été effectués avec succès conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le Programme apporte tout ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre réussie des plans de sécurité aéroportuaire dans la République du Yémen. Pour ce faire, il fournit des ambulances et des camions de pompiers, toutes et tous entièrement équipés et dotés des technologies les plus récentes, conformément aux recommandations de l'OACI en matière de sécurité aéroportuaire et de lutte contre les incendies dans ces lieux. Le SDRPY a également adhéré aux spécifications européennes pour faciliter la mobilité des sapeurs-pompiers, permettant ainsi à ceux-ci de préparer leur matériel en route.

À un autre endroit, et représenté par l'ingénieur Mishari Al-Beluwi, le SDRPY a signé mardi dernier un certain nombre de contrats visant à développer et réhabiliter le poste-frontière d'Al-Baqaa qui relie la province de Saada au Royaume. Cela a pour but de satisfaire les besoins des Yéménites en leur facilitant les déplacements, en accélérant le commerce entre le Royaume et la République et en apportant un soutien à l'économie yéménite.

Le SDRPY a également livré un ensemble de groupes électrogènes au directeur du poste-frontière, M. Khalid Al-Omeisi, pour améliorer les capacités du poste-frontière d'Al-Baqaa et continuer à fournir de l'électricité à l'appui des opérations du programme dans le secteur de la sécurité et de la construction de bâtiments gouvernementaux au Yémen.

