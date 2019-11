L'hélicoptère S-64 Air Crane® en route vers la Corée du Sud





Plus la tâche est dure, plus l'aéronef doit être endurant

PORTLAND, Oregon, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, opérateur de premier plan mondial, agent de maintenance et fabricant d'aéronefs utilitaires a annoncé la livraison de l'hélicoptère K7 S-64 Air Crane® au Service forestier coréen (KFS). Le vendredi 22 novembre, l'aéronef K7 a été chargé sur un Antonov An-124 dans l'Oregon au départ de Medford où se trouvent les installations de fabrication d'Erickson. Le S-64 est bien connu en Corée où il possède la solide réputation d'être le meilleur aéronef disponible pour la lutte contre les incendies.

En 2001, le KFS était la première administration étrangère à acheter des hélicoptères S-64 auprès d'Erickson. Vu son succès avec cet aéronef, le KFS poursuit les modifications et améliorations de sa flotte en y ajoutant le K7 et en incorporant les modifications les plus récentes, notamment les pales de rotor faites en matériau composite et la cabine vitrée. Le KFS reste un leader dans la lutte aérienne contre les incendies où il fait appel aux aéronefs les plus robustes pour les opérations les plus éprouvantes.

« La livraison du K7 par nos soins confirme la confiance du Service forestier coréen dans notre plateforme et dans ses capacités. Le KFS a mis le S-64 Air Crane® en service afin de sauver des propriétés et des vies, et chacun ici chez Erickson en est très fier. Ceci représente la dernière manifestation d'une énorme quantité d'un dur labeur, et nous sommes honorés de continuer à être au service de la Corée du Sud. » ? Hayden Olsen, directeur général adjoint d'Aerosystems

À p ro p os d'Erickson

Erickson est le seul fabricant d'équipement d'origine (FEO) déployant des d'aéronefs sur les marchés civils et militaires tout en assurant des services de maintenance réparation et révision (MRO) à une clientèle autour du globe. Erickson est le plus important prestataire de services d'aviation à l'échelle mondiale à être spécialisé dans la défense et la sécurité nationale, les produits manufacturés, la maintenance réparation et révision (MRO) et les services commerciaux. Fondé en 1971, Erickson a son siège à Portland dans l'Oregon aux États-Unis, et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Australie.

