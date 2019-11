Portraits régional et national des effectifs infirmiers 2018-2019 - Montérégie : le taux de croissance de l'effectif infirmier le plus élevé des dix-sept régions du Québec





SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL, QC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a dévoilé aujourd'hui que 76 360 infirmières et infirmiers étaient inscrits au Tableau en 2018-2019. Par ailleurs, l'OIIQ a délivré 3 893 permis d'exercice pour la même période et enregistre ainsi un nouveau record en dépassant celui établi en 2015-2016 avec 3 879 permis délivrés. Le nombre de permis délivrés annuellement se maintient à plus de 3 000 pour la 8e année consécutive.

Montérégie : le taux de croissance de l'effectif infirmier le plus élevé des dix-sept régions du Québec

Au 31 mars 2019, 9 249 infirmières et infirmiers exerçaient la profession en Montérégie, soit 12,9 % de l'effectif infirmier provincial. L'effectif infirmier de la région a enregistré une croissance de 2,7 % en 2018-2019 et de 7,7 % au total depuis 2014-2015, contre 1,4 % et 3,2 %, respectivement, pour l'ensemble du Québec. Parallèlement, le taux de croissance de la population est parmi les plus élevés du Québec; la Montérégie demeure ainsi avec un taux d'infirmières et infirmiers pour 1 000 habitants nettement sous la moyenne provinciale de 8,52 %, soit 5,95 %. Notons toutefois que plus du tiers des infirmières et infirmiers qui résident en Montérégie travaillent dans une autre région, notamment à Montréal où sont offerts les services suprarégionaux.

En 2018-2019, 441 infirmières et infirmiers de la relève ont obtenu un emploi en Montérégie, soit 14 % de plus que l'année précédente. Soulignons par ailleurs que moins de la moitié de cette relève poursuit sa formation au baccalauréat; ainsi, la proportion de l'effectif de la région formé au baccalauréat dépasse à peine les 40 % en 2018-2019, soit un taux nettement sous la moyenne provinciale de 46 %.

Portrait national

Croissance de 1,4 % de l'effectif infirmier

L'effectif infirmier en emploi au Québec a augmenté de 1,4 % au cours de la dernière année. Cette croissance est la plus forte enregistrée depuis 2013-2014. Contrairement aux perceptions répandues, l'OIIQ ne peut conclure à une décroissance de l'effectif infirmier. Un autre fait saillant du portrait national 2018-2019, dans un contexte où les besoins de santé sont non comblés : seulement 60 % de l'ensemble de l'effectif travaille à temps complet; chez la relève, ce taux est de seulement 26 %.

« Une transformation de l'exercice de la profession infirmière s'amorce sur le terrain; des signaux bien présents en témoignent. Nous sommes devant un paradoxe : alors que nous constatons une progression constante de l'effectif infirmier depuis dix ans et que cette année, nous avons connu la croissance la plus importante du nombre de membres, soit 1,4 % pour en arriver à quelque 76 000 membres, les milieux cliniques vivent des pénuries d'infirmières et infirmiers. Nous constatons un manque de ressources criant sur le terrain. Nous suivons de très près cette situation complexe et nous avons déjà eu des échanges avec les parties prenantes pour mener une réflexion profonde sur le sujet », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

L'effectif infirmier titulaire d'un baccalauréat

La proportion totale de l'effectif titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières a atteint 46 % (y compris les cycles supérieurs) au 31 mars 2019. Dans les autres provinces canadiennes, cette proportion varie entre 63 % et 73 % (ICIS, 2019). Au Québec, cette proportion augmente lentement, malgré de grands besoins dans le réseau de la santé et un taux d'employabilité supérieur parmi la relève de 93,9 % pour les diplômés du baccalauréat, contre 88,2 % pour les titulaires d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en soins infirmiers. On note ainsi un écart de 6 points de pourcentage entre les deux groupes.

En 2018-2019, le taux des titulaires d'un DEC en soins infirmiers qui poursuivent vers le baccalauréat (cheminement DEC?BAC) a connu une augmentation importante pour atteindre 57 %. Ce taux plafonnait depuis plusieurs années. Malgré cela, l'écart entre le Québec et le reste du Canada, où l'ensemble de la relève est formée au baccalauréat, continuera de se creuser.

Taux de rétention dans la profession

Les données de l'OIIQ soulèvent un autre paradoxe quant au taux de rétention dans la profession, qui se situe à 90 %, alors qu'il est souvent entendu que les infirmières et infirmiers désertent la profession. C'est une autre donnée qui exige une réflexion. Il faudra continuer à suivre l'évolution des membres et de leur profil afin de les mettre en perspective avec ce qui se vit dans les milieux cliniques.

