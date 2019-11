Le Groupe Banque TD investit un million de dollars au profit de la recherche axée sur l'application de l'intelligence artificielle dans le contexte de la SP





TORONTO, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques a annoncé la décision du Groupe Banque TD d'investir un million de dollars en vue du financement de travaux de recherche qui seront axés sur l'intelligence artificielle (IA) et permettront l'élaboration d'outils cliniques destinés à faciliter la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé en lien avec les médicaments modificateurs de l'évolution de la SP (MMÉSP). Les fonds en question seront versés par le Groupe Banque TD dans le cadre de la campagne Derrière chaque victoire, menée par la Société canadienne de la SP.



Actuellement, quatorze MMÉSP sont offerts au Canada pour le traitement de la forme cyclique de la sclérose en plaques (poussées-rémissions). Lorsqu'ils s'avèrent efficaces chez les personnes auxquelles ils sont prescrits, ces médicaments peuvent modifier les mécanismes sous-jacents de la SP en limitant l'inflammation des fibres nerveuses, diminuant ainsi la fréquence des poussées de SP en plus d'atténuer l'impact des symptômes de cette maladie. C'est pourquoi on recommande aux personnes qui reçoivent un diagnostic de SP cyclique d'amorcer un traitement approprié le plus tôt possible pour contrer d'emblée l'inflammation et prévenir la formation de lésions tissulaires irréversibles.

La SP est une maladie qui se manifeste de façon unique chez chacune des personnes qui en sont atteintes, et ces dernières réagissent différemment au MMÉSP qui leur est prescrit. En raison du nombre élevé d'options thérapeutiques et de l'absence de marqueurs qui permettraient de prédire l'évolution de cette maladie, le processus qui consiste à déterminer le meilleur traitement possible peut s'avérer particulièrement difficile, et ce, tant pour les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic de SP que pour les professionnels de la santé. L'initiative de financement axée sur la découverte et visant l'application de l'IA dans le contexte de la SP, soutenue par le Groupe Banque TD, permettra de recueillir des idées transformatrices dont l'application consisterait à mettre à profit, d'une part, les ensembles de données disponibles portant sur les patients et les pratiques cliniques et, d'autre part, le potentiel de l'intelligence artificielle en vue de l'optimisation du traitement de la SP et du pronostic associé à cette maladie

« Conformément à la vision qui sous-tend sa plateforme axée sur la responsabilité sociale, baptisée "La promesse Prêts à agir", la TD est fière de prendre part à cette initiative novatrice de financement de la recherche, qui pourrait mener à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des milliers de Canadiens aux prises avec la SP », affirme Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. « L'intelligence artificielle a ouvert de nouvelles pistes de recherche fort prometteuses, et nous espérons que notre don permettra la concrétisation de certaines des possibilités envisagées en lien avec cette technologie dans le contexte de la SP. »

L'intelligence artificielle présente un potentiel encore inexploité, dont on pourrait tirer parti pour jeter une lumière nouvelle sur des données existantes et ainsi orienter la pratique clinique. Les perspectives offertes par cette technologie laissent présager la possibilité de cerner des tendances et de mettre à profit de vastes ensembles de données suivant des approches actuellement inenvisageables, ainsi que de prédire les meilleures options thérapeutiques possible.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à des progrès exponentiels dans le domaine des MMÉSP, dont l'utilisation est essentielle au maintien de la qualité de vie des personnes atteintes de SP », souligne Pamela Valentine, Ph. D., présidente et directrice de la Société canadienne de la SP. « Nous sommes de plus en plus conscients de l'importance de l'accès précoce à un traitement contre cette maladie ? condition à remplir pour éviter l'apparition d'incapacités irréversibles. Toutefois, le nombre élevé de MMÉSP peut constituer tout un défi pour les gens qui, peu après avoir reçu un diagnostic de SP, doivent opter pour l'un de ces médicaments. Or, le recours à l'intelligence artificielle pourrait aider les personnes vivant avec la SP et les professionnels de la santé à prendre une décision éclairée quant au traitement à privilégier. »

Les chercheurs intéressés par le programme de subvention dont il est ici question peuvent déjà soumettre une demande de financement à la Société canadienne de la SP. Il est possible de consulter l'appel de propositions de recherche relatif à ce programme à l'adresse suivante : https://bit.ly/2KXC2E1.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



À propos de la responsabilité sociale à l'échelle mondiale de la TD

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité à atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour obtenir plus d'information, visitez le https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/.

PERSONNE-RESSOURCE :

Jennifer Asselin

Société canadienne de la SP

1 800 268-7582, poste 3144

jennifer.asselin@scleroseenplaques.ca

