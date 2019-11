Pandora lance la collection Harry Potter





Cette vaste collaboration présente des bijoux finis à la main inspirés des emblématiques films Harry Potter. Les produits seront offerts dans tous les magasins Pandora et en ligne à partir du 28 novembre.

TORONTO, le 27 nov. 2019 /CNW/ - En partenariat avec Warner Bros. Consumer Products, Pandora lance une collection capsule de douze produits finis à la main, incluant un bracelet, des charms et des pendentifs inspirés des emblématiques personnages et symboles des films Harry Potter.

Retrouvez Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley sous forme de charms en argent sterling, ainsi que des symboles tirés des populaires livres et films, comme le château de Poudlard et un pendentif «?Vif d'or?» en Pandora Shine en édition limitée.

Stephen Fairchild, directeur de la création et de la marque de Pandora, dit de cette collection : «?Grâce à nos bijoux inspirés de Harry Potter, les admirateurs de Pandora et Harry Potter peuvent exprimer leur amour de la magie, du fantastique, de la bravoure et du pouvoir de l'amitié. Les admirateurs de Pandora demandent cette collection depuis des années et nous sommes ravis qu'elle soit là.?»

Lors de la conception de la collection, Francesco Terzo et A. Filippo Ficarelli, directeurs créatifs de Pandora, se sont inspirés des personnages emblématiques de J. K. Rowling pour créer des bijoux faits à la main qui unissent l'univers de Pandora et du monde des sorciers.

La collection est complétée par un charm de l'école de sorcellerie et de magie de Poudlard, un charm de Dobby l'elfe de maison, et un charm du Poudlard Express portant la gravure «?Anything from the Trolley, dears?».

Les charms des quatre maisons de Poudlard, représentés par des pendentifs doubles en argent sterling, arborent de minutieux détails qui réjouiront les plus grands admirateurs : le cimier de la maison sur le disque avant est entouré de pierres artificielles aux couleurs de celle-ci?; sur le disque arrière, les bords sont ornés de créneaux à l'image des remparts du château de Poudlard et d'un anneau ayant la forme du cimier de Poudlard.

La collection comprend aussi un bracelet Vif d'or, qui est le bracelet classique Pandora Moments redessiné avec l'emblématique symbole du Quidditch comme fermoir.

La collection Harry Potter x Pandora sera offerte dans les magasins Pandora du monde entier et sur pandora.net à partir du 28 novembre 2019.

#HarryPotterxPandora

À PROPOS DE PANDORA

Pandora conçoit, fabrique et commercialise des bijoux modernes, finis à la main et faits de matériaux de haute qualité à des prix accessibles. Les bijoux Pandora sont vendus dans plus de 100 pays sur 6 continents, dans environ 7?500 points de vente, dont plus de 2700 boutiques concepts. Fondée en 1982 et basée à Copenhague, au Danemark, Pandora emploie plus de 26?000 personnes dans le monde, dont plus de 11?500 en Thaïlande, où l'entreprise fabrique ses bijoux. Pandora est inscrite à la bourse NASDAQ de Copenhague, au Danemark. En 2018, le revenu total de Pandora se chiffrait à 22,8 milliards (environ 3,1 milliards d'euros).

À PROPOS DE THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER

Il y a plus de vingt ans, un jeune Harry Potter était emporté de la plateforme 9¾ de la gare de King's Cross, et les lecteurs du monde entier ont été transportés avec lui dans un univers magique créé par J. K. Rowling. Depuis, les sept livres à succès Harry Potter ont inspiré huit films, une pièce de théâtre primée et, plus récemment, le début de la série de cinq films Les Animaux fantastiques. Des gens de tous âges ont été fascinés par ces aventures extraordinaires qui se déroulent dans l'univers en expansion inspiré par la vision de J. K. Rowling.

Pour la communauté mondiale croissante des admirateurs d'aujourd'hui et des générations à venir, le monde des sorciers est une invitation pour tous à explorer cet univers magique -- passé, présent et futur. Le monde des sorciers offre également aux admirateurs une marque de qualité et d'authenticité instantanée et fiable.

À PROPOS DE WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS

Warner Bros Consumer Products (WBCP), une société de divertissement de Warner Bros, apporte le puissant porte-folio de marques et de franchises de divertissement du Studio dans la vie des admirateurs à travers le monde. WBCP s'associe avec les meilleurs fabricants licenciés pour offrir une gamme primée de jouets, de mode, de décoration intérieure et d'édition inspirée par des franchises et des propriétés telles que DC, Wizarding World, Looney Tunes et Hanna-Barbera. Les succès de la division dans le domaine du divertissement thématique comprennent des expériences révolutionnaires telles que The Wizarding World of Harry Potter et Warner Bros. Programmes novateurs d'octroi de licences et de marchandisage, initiatives de vente au détail, partenariats promotionnels, et expériences thématiques ont permis à WBCP de devenir l'un des chefs de file mondiaux en matière d'octroi de licences et de marchandisage dans le secteur de la vente au détail.

Les personnages, les noms et les marques associés à HARRY POTTER sont © & tm Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD : tm & © WBEI. Marque de commerce et logo de WIZARDING WORLD © & tm Droits de publication Warner Bros. Entertainment Inc. © JKR. (s19)

