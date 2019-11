SONDAGE : 50 % des accidentés de la route canadiens ne savent pas comment réagir





Trois conseils pour les conducteurs en cas d'accident

Sachez qui appeler et quand!

TORONTO, le 27 nov. 2019 /CNW/ - La moitié des conducteurs canadiens admettent ne pas trop savoir que faire immédiatement après un accident de la route.

Un récent sondage d'Aviva Canada démontre que cette incertitude peut se révéler coûteuse pour les conducteurs accidentés, qui se retrouvent rapidement dépassés par les événements et particulièrement à risque qu'on tire avantage de leur situation.

Le processus d'indemnisation peut être intimidant pour les assurés, mais il n'a pas à l'être. Avoir un accident est traumatisant en soi. Même un simple accrochage peut entraîner beaucoup d'inquiétude et de confusion. Savoir qui appeler au bon moment contribue à une meilleure expérience et permet d'épargner du temps et de l'argent.

« Nous avons été étonnés de la grande proportion de conducteurs canadiens qui affirment ne pas savoir comment réagir s'ils sont victimes d'un accident, a déclaré Oliver Rudd, vice-président du service d'indemnisation automobile d'Aviva Canada. C'est un réflexe tout à fait naturel de contacter d'abord un proche, mais votre appel suivant doit être réservé à votre assureur ou à votre courtier, qui pourra vous guider tout au long du processus d'indemnisation et, surtout, vous aider à éviter des erreurs ou des retards coûteux. »

Les résultats du récent sondage national mené par Pollara Strategic Insights pour Aviva Canada révèlent ce qui suit :

La moitié des Canadiens en savent peu sur le processus d'indemnisation en cas d'accident automobile.

30 % des accidentés de la route réservent leur premier appel à un membre de la famille ou à un proche, cette proportion grimpant à plus de 50 % chez les jeunes conducteurs.

La plupart des automobilistes ignorent ce qu'il faut dire à un conducteur de dépanneuse sur les lieux d'un accident.

Très peu de Canadiens comprennent parfaitement leur assurance couvrant les frais de location d'un véhicule de remplacement. Par conséquent, certains paient plus qu'ils ne le devraient pour obtenir ce service.

Environ un tiers des Canadiens sont très susceptibles de faire appel à l'atelier de réparation recommandé par leur assureur.

Fort malheureusement, il y a des entreprises de remorquage, des ateliers de réparation et des agences de location de véhicules qui tirent indûment avantage de cette incertitude des victimes d'accidents de la route. Les compagnies d'assurance s'allient donc à des fournisseurs privilégiés qui ont reçu leur approbation et qui font l'objet d'une surveillance pour veiller à ce que les clients reçoivent le meilleur service possible. Les assurés d'Aviva qui font appel à des fournisseurs privilégiés voient leur demande d'indemnisation réglée en moyenne 30 jours plus tôt, économisent en moyenne plus de 1000 $ en frais de réparation et autres frais et sont, dans l'ensemble, plus satisfaits de leur expérience d'indemnisation.

Trois conseils pour les conducteurs en cas d'accident :

Communiquez avec le service des urgences au besoin. Appelez votre compagnie ou votre courtier d'assurance. Ne signez aucun bon de commande ou contrat vierge d'une entreprise de remorquage, d'un atelier de réparation ou d'une entreprise de location de voiture.

