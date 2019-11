Midland augmente sa position stratégique dans la bande de Detour lake à proximité de la découverte Area 51 de Wallbridge





MONTRÉAL, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d'annoncer l'acquisition à 100 %, par désignation sur carte, de trois (3) nouvelles propriétés à fort potentiel aurifère totalisant 205 claims (110 km2) et situées à proximité des zones de déformation majeures Sunday Lake et Lower Detour, ainsi que de la récente découverte Area 51 faite par Wallbridge Mining Company (« Wallbridge ») Limited à l'ouest du gîte Fénélon.



Ces nouvelles acquisitions nommées Jérémie, Gaudet et Fleuribleu, s'ajoutent aux propriétés déjà détenues par Midland telles que Casault JV, La Peltrie, Adam et Samson, permettant ainsi maintenant de contrôler les structures majeures de Sunday Lake et de Lower Detour, ou de leurs failles subsidiaires, sur une distance totale combinée de plus de 85 kilomètres.

Depuis 2009, Midland a été l'une des société d'exploration minière les plus agressives à s'être positionnée stratégiquement dans la bande de Detour Lake, réunissant ainsi un impressionnant portefeuille de sept (7) propriétés aurifères de grande qualité et qui totalisent aujourd'hui 1 320 claims (730 km2) dans les extensions latérales de la mine Detour Lake* et des récentes découvertes aurifères de Zone 58 N*, Area 51-Fénélon* et Martinière-Bug Lake* (*svp se référer à la note à la fin de ce communiqué).

Le 25 novembre 2019, Kirkland Lake Gold Ltd. a annoncé l'acquisition de Detour Gold Corp., qui opère actuellement la mine Detour Lake située en Ontario le long de la faille Sunday Lake, pour un montant de C$4,9 milliards (voir le communiqué de presse de Detour Gold Corp. daté du 25 novembre 2019). En 2017, Midland et Soquem ont fait la découverte de la zone Vortex à environ 35 kilomètres à l'est de la mine Detour Lake le long de la faille Sunday Lake. La zone Vortex est un important système aurifère associé avec des intrusions alcalines (voir le communiqué de presse de Midland daté du 17 janvier 2018).

Zone Vortex 450 ? Midland (Meilleurs résultats- Résultats déjà publiés)

1,38 g/t Au sur 26,5 m incl. 7,87 g/t Au sur 2,2 m incl. 14,55 g/t Au sur 0,8 m (CAS-17-96)

incl. incl. (CAS-17-96) 1,30 g/t Au sur 23,5 m incl. 3,46 g/t Au sur 6,0 m incl. 23,6 g/t Au sur 0,5 m (CAS-17-95)

Mise en garde :

Les épaisseurs vraies des intersections de sondages rapportées ne peuvent être déterminées avec l'information disponible actuellement

Sondage

Zone Section De (m)

À (m) Au g/t Long.(m) CAS-17-95 450 628 300 77.00 100.50 1.30 23.50 incl. 89.00 95.00 3.46 6.00 incl. 94.50 95.00 23.60 0.50 CAS-17-96 450 628 500 155.80 182.00 1.38 26.20 incl. 179.80 182.00 7.87 2.20 incl. 180.20 181.00 14.55 0.80

Nouvelles acquisitions stratégiques dans la bande de Detour



Le bloc de Jérémie totalisant maintenant 55 claims incluant 40 nouvelles cellules et couvrant une superficie d'environ 30 kilomètres carrés, est situé à environ 10 kilomètres au nord-ouest de la nouvelle découverte aurifère Area 51-Fénélon de Wallbridge. Cette nouvelle propriété Jérémie permet de couvrir le contact nord-ouest du Pluton de Jérémie. En octobre dernier, Wallbridge a annoncé des intersections en forage sur Fénélon (Zone Tabasco), avec des valeurs jusqu'à 27,0 g/t Au sur 38,39 mètres, 20,89 g/t Au sur 8,54 mètres et 17,58 g/t Au sur 11,04 mètres. (voir le communiqué de presse de Wallbridge du 21 octobre 2019).

Le bloc de 71 claims ( 40 km2) formant la propriété Gaudet est situé à moins de 5 kilomètres au sud de la découverte Area 51-Fénélon. Ce bloc est situé au sud de la faille Sunday Lake, principalement dans une séquence volcano-sédimentaire de la Formation de la Rivière Turgeon ainsi que le long de la faille Lower Detour sur plus de 10 kilomètres.

La nouvelle propriété Fleuribleu, consiste en un bloc de 94 claims (52 km2) couvrant sur plus de 15 kilomètres l'extension interprétée vers l'est de la faille Sunday Lake, à environ 40 kilomètres à l'est de la nouvelle découverte de Wallbridge. La propriété Fleuribleu couvre le contact majeur entre les Groupes de Manthet et de Brouillan-Fénélon marqué par une série d'anomalies électromagnétiques Input.

Midland est actuellement à la recherche de partenaires pour explorer ses propriétés aurifères disponibles dans le secteur des failles de Sunday Lake et de Lower Detour où plusieurs cibles qui ont été identifiées avec les récents travaux géophysiques de Midland sont prêtes à forer. Des travaux de forage recommenceront aussi dans l'hiver prochain sur la zone Vortex du projet Casault.

* Mines et gîtes situés à proximité des projets de Midland dans la bande de Detour

Mine Detour Lake (Détenue par Detour Gold Corporation ? Information provenant du site Web de Detour Gold) : La mine à ciel ouvert Detour Lake contient des réserves minérales prouvées et probables de 13,17 millions d'onces d'or, consistant en 414,9 millions de tonnes à une teneur de 0,99 g/t Au (Au 31 décembre 2018).

Zone 58N (Détenue par Detour Gold Corporation ? Information provenant du site Web de Detour Gold) : Ce gîte contient des ressources indiquées de 2,87 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (534,300 oz Au) et des ressources présumées de 0,97 millions de tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (136,100 oz Au).

Fénélon (Détenu par Wallbridge Mining Company ? Information provenant du site Web de Wallbridge) : Échantillonage en vrac 2018-19 : 33 233 tonnes à 18,49 g/t Au.

Martinière & Bug Lake (Détenus par Balmoral Resources ? Information provenant du site Web de Balmoral) : Ce gîte contient des ressources indiquées (ciel ouvert) de 6 827 000 tonnes à une teneur de 1,96 g/t Au ( 431 000 onces d'or) et des ressources indiquée (sous-terre) de 1 092 000 tonnes à une teneur de 4,54 g/t Au (159 000 onces d'or).

Mise en garde :

Les minéralisations retrouvées à ces mines et gîtes énumérées ci-haut peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les projets de Midland décrits dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

