AgraFlora Organics obtient une licence de recherche sur le cannabis de Santé Canada pour son usine de fabrication de produits comestibles certifiée GMP et située à Winnipeg

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer que la filiale de la société, The Edibles and Infusions Corporation (« Edible & Infusions »), a obtenu un permis de recherche sur le cannabis par Santé Canada (le « permis de recherche ») en vertu de la Loi sur la réglementation en matière de cannabis.



La licence de recherche permet à AgraFlora de développer des formulations de produits comestibles incluant du cannabis et d'effectuer des tests sensoriels sur le goût, l'apparence, les arômes et la texture à partir de son usine de fabrication de produits comestibles d'une superficie de 51 500 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (l'« usine de Winnipeg »). La licence de recherche permet également à AgraFlora de posséder et de stocker du cannabis sec, des huiles, des concentrés ainsi que des aliments à base de cannabis.



La société se prépare à lancer dès que possible, sur réception du distillat de THC et de CBD, différentes activités de formulation et de développement de produits dans son laboratoire de qualité pharmaceutique de 750 pieds carrés.

AgraFlora annonce également que son équipe d'ingénieurs en alimentation, de nutritionnistes et de scientifiques se rendra à l'usine de Winnipeg afin de l'aider à optimiser la biodisponibilité, à mettre en place des protocoles de dosage cohérents et à aromatiser ses formulations. L'équipe de spécialistes en sciences de l'alimentation d'AgraFlora comprend des microbiologistes expérimentés, ainsi que des boulangers certifiés formés par l'American Institute of Baking (« l'AIB »). L'AIB est une autorité centenaire de l'industrie qui a mis en place avec succès la sécurité alimentaire, la gestion de la qualité et des pratiques de production optimisées pour certains des plus importants conglomérats alimentaires du monde, notamment P & G, Nestlé, Kraft et Heinz.

Les ingénieurs en alimentation, les nutritionnistes et les scientifiques d'AgraFlora ont créé de nombreuses recettes clé en main pour diverses entreprises du Fortune 500, générant plus de 300 millions de dollars de revenus de vente imputables. Forte de 30 ans d'expérience combinée au sein du secteur concurrentiel du développement de produits alimentaires de grande consommation, l'équipe scientifique d'AgraFlora spécialisée dans l'alimentation a développé un portefeuille de produits performants pour des leaders du secteur tels que Dean Foods, la plus grande société laitière d'Amérique.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: « Cette licence de recherche est une étape cruciale pour Edibles & Infusions et AgraFlora, car c'est la dernière exigence réglementaire à respecter pour que la formulation de produits générant des revenus et les initiatives de recherche puissent commencer à notre usine de Winnipeg. Un grand merci à l'équipe hautement qualifiée et versatile d'Edibles & Infusions pour son engagement dans cette installation de pointe et d'avoir réalisé systématiquement des livrables stratégiques au niveau du projet, et ce, dans les limites du budget et dans les délais impartis ».

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines «?informations prospectives?» au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que «?planifier?», «?s'attendre?», «?projeter?», «?avoir l'intention de?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions «?peut?» ou «?sera?» se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com .

