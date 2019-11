Le Groupe Compass Canada acquiert la propriété majoritaire de Assembly Chef's Hall





TORONTO, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le restaurateur et entrepreneur torontois Andreas Antoniou et le Groupe Compass Canada ont annoncé une entente de partenariat avec Assembly Chef's Hall aujourd'hui. Selon les modalités de l'entente, le Groupe Compass Canada assumera une participation majoritaire dans l'établissement de 18 000 pieds carrés du quartier financier de Toronto, renforçant davantage Chef's Hall comme une destination gastronomique de premier plan.



Joint par l'honorable John Tory, Assembly Chef's Hall a célébré sa grande ouverture en décembre 2017, se plaçant en tête sur le marché axé sur le chef au Canada. Situé au coeur du centre-ville de Toronto, il a accueilli les meilleurs chefs, pourvoyeurs alimentaires et barmans de Toronto, et il est devenu synonyme de qualité et de haut calibre. Aujourd'hui, Assembly Chef's Hall est reconnu comme un établissement d'événements et une destination culinaire de pointe par Venue Report et Canadian Geographic, et sert fièrement plus de 2 500 invités chaque jour.

« Aucune autre catégorie de vente au détail n'a connu une croissance aussi importante en tant que restaurant au cours des dernières années et c'est pourquoi nous croyons avoir attiré l'attention du Groupe Compass Canada », a déclaré Antoniou. « Leur solide feuille de route en matière d'investissement et leur grand souci du développement opérationnel et stratégique en font un partenaire idéal pour Assembly Chef's Hall et nos plans d'expansion. »

En tant que propriétaire majoritaire de Assembly Chef's Hall, le Groupe Compass Canada possède une vaste expertise en expériences technologiques, en faisant évoluer les entreprises et en fournissant un pouvoir d'achat. Au cours des derniers mois, le Groupe Compass Canada a doublé la mise en créant des expériences culinaires exceptionnelles, dont un partenariat exclusif avec Copper Branch, la plus grande chaîne végétalienne du monde. L'entreprise tirera parti de l'approche et de la culture innovantes de Assembly Chef's Hall pour renforcer et stimuler davantage son offre culinaire.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Andreas Antoniou sur sa vision exceptionnelle ? Assembly Chef's Hall », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada. « En tant qu'entreprise, nous ne voulons pas être la plus grande, nous voulons être la meilleure, surtout lorsqu'il s'agit de notre offre culinaire. Assembly Chef's Hall illustre le meilleur de l'excellence culinaire et nous sommes impatients d'offrir cette expérience à nos invités et de partager cet incubateur d'innovation culinaire avec nos talentueux chefs au sein de Compass, tout en contribuant à la création de ce concept novateur. »

En vertu de la nouvelle entente et de la structure d'entreprise, Andreas Antoniou demeurera le président de Assembly Chef's Hall. Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et Michael Hachey, chef de l'innovation du Groupe Compass Canada, se joindront au conseil d'administration de Assembly Chef's Hall.

La formule de réussite n'était pas fortuite. Assembly Chef's Hall a été conceptualisé et exécuté pour servir de lieu d'agrément au Richmond Adelaide Centre, un atout phare de Oxford Properties. Il a réussi à attirer les experts culinaires les plus talentueux de la ville en créant un modèle qui permettait aux entrepreneurs du secteur alimentaire de lancer ou d'élargir leurs restaurants au centre-ville pour une fraction du coût. Dans le cadre de ce modèle, Assembly Chef's Hall s'occupe de toutes les fonctions opérationnelles et de développement afin que les chefs puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : les aliments et le service.

« Le Groupe Compass Canada reconnaît le potentiel important de notre concept et nous savons que notre alliance stratégique nous permettra d'investir dans la technologie évolutive et d'explorer d'autres occasions dans l'avenir», a déclaré Antoniou.

Le partenariat entre le Groupe Compass Canada et Assembly Chef's Hall est entré en vigueur le 7 octobre 2019.

Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés travaillant dans plus de 2 200 emplacements dans l'ensemble du pays. La compagnie se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien parmi les secteurs principaux, notamment dans les plus grands établissements sportifs et de divertissement, dans les salles à manger, et les cafés, écoles, universités, résidences pour personnes âgées et d'hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et sur des plateformes de forage en mer. Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme Best Workplacestm dans les domaines du commerce de détail et de l'accueil en 2019 par Great Place to Work®, l'autorité mondiale en matière de reconnaissance des environnements de travail dignes de grande confiance et qui font preuve de haut rendement.

La société mère, Compass Group PLC basée au Royaume-Uni, est implantée dans plus de 50 pays, et occupe des positions de premier plan sur le marché au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et aux États-Unis, en plus de faire des affaires avec des marchés en développement en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie. Le Groupe Compass emploie plus de 600 000 associés dans le monde entier qui fournissent un service supérieur pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.compass-canada.com

À propos de Assembly Chef's Hall



Assembly Chef's Hall est le lieu où les meilleurs chefs, restaurateurs et barmans de Toronto se rassemblent pour nourrir la ville. Situé au coeur du centre-ville de Toronto, ce marché communautaire axé sur un chef est le premier de son genre au Canada et offre des menus haut de gamme dans un cadre décontracté. Les clients de Assembly Chef's Hall vivent certaines des meilleures expériences de la ville, y compris des cuisines internationales venant de fournisseurs uniques de nourriture et de boissons, ainsi qu'une variété de bières artisanales et d'alcools. Assembly Chef's Hall est ouvert du lundi au samedi pour le déjeuner, le dîner et le souper. L'espace de 18 000 pieds carrés est situé au 111 Richmond Street West et comprend un bar à vin, un immense bar à bières et les plus grandes terrasses extérieures du centre-ville de Toronto.



Pour en savoir plus, visitez https://www.assemblychefshall.com

