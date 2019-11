ITC Holdings Corp. reçoit une ordonnance de la FERC dans le dossier du RCP de base sur le territoire de MISO





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 27 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ITC Holdings Corp. (« ITC »), une filiale de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS), a fait hier l'objet d'une ordonnance de la Federal Energy Regulatory Commission (« FERC ») édictant une nouvelle méthode d'établissement du rendement des capitaux propres (« RCP ») de base pour les propriétaires d'installations de transport d'énergie de la région de Midcontinent Independent System Operator Inc. (« MISO »).



Le nouveau RCP de base se chiffre à 9,88 %, la limite maximale du rendement raisonnable étant établie à 12,24 %. Si l'on ajoute les incitatifs dont bénéficie ITC pour son indépendance et sa participation à une organisation régionale de transport d'énergie, on arrive à un RCP total potentiel de 10,63 % pour les filiales d'ITC présentes sur le territoire de MISO, par opposition au chiffre antérieur de 11,07 %. Une différence de 10 points de base du RCP d'ITC se traduit à Fortis par une répercussion d'environ 1,00 % par action ordinaire. ITC avait préalablement enregistré des sommes suffisantes pour effectuer les remboursements découlant de l'ordonnance, que l'on peut d'ailleurs lire sur le site Web de la FERC à l'adresse www.ferc.gov .

« Après six ans de démarches, ITC a reçu une réponse à sa plainte et connaît maintenant le RCP jugé acceptable pour ses filiales du territoire de MISO, a déclaré Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. ITC continue de se concentrer sur l'intégrité et la fiabilité de son activité principale, soit le transport d'énergie. »

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un revenu de 8,4 milliards de dollars en 2018 et d'un actif d'environ 53 milliards de dollars au 30 septembre 2019. Ses 8 800 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortis.com , le www.sedar.com , ou le www.sec.gov .

À propos d'ITC Holdings Corp.

ITC Holdings Corp., première infrastructure indépendante de transport d'électricité des États-Unis, propose des solutions de réseau de transport d'électricité visant à améliorer la fiabilité du service, faciliter l'accès aux marchés, connecter de nouvelles ressources productrices d'énergie à ses réseaux et diminuer le coût global de l'énergie distribuée. Par l'entremise de ses filiales réglementées en exploitation, soit ITCTransmission, Michigan Electric Transmission Company, ITC Midwest et ITC Great Plains, ITC possède et exploite des infrastructures de transport à haute tension au Michigan, en Iowa, au Minnesota, en Illinois, au Missouri, au Kansas et en Oklahoma, outre ses projets en cours de développement au Wisconsin. Ces réseaux peuvent répondre à une demande de pointe combinée dépassant les 26 000 mégawatts sur un circuit de 26 000 kilomètres grâce au travail de 700 employés et 1 000 sous-traitants. ITC a son siège à Novi, au Michigan. Pour en savoir plus, consultez le site www.itc-holdings.com . ITC est une filiale de Fortis Inc., un chef de file dans le secteur réglementé de l'électricité et du gaz en Amérique du Nord.



