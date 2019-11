L'University of Manchester China Centre co-héberge le salon « Magnifique culture » dans les nuages





SHANGHAI, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 12 octobre, le projet diplomatique SORSA 2019 « Magnifique culture » - Salon de partage de la culture chinoise traditionnelle (l'évènement) s'est déroulé dans la tour de Shanghai, le plus grand édifice de Chine.

L'évènement a été hébergé par SORSA, co-hébergé par SORSA UK Chapter et l'University of Manchester China Centre (UoM) et organisé par Mcloud, la SORSA UoM Alumni Association, avec le soutien du Centre des arts Baoku Jiangxin et du Chapitre japonais de SORSA.

Plus de 80 invités et anciens diplômés de plus de 20 pays y ont assisté pour une découverte exclusive de la culture chinoise.

Mme Sherry Fu, directrice du China Centre de l'Université de Manchester, membre du comité permanent de SORSA, secrétaire générale de la SORSA UoM Alumni Association et fondatrice de Mcloud et « Magnifique culture », a prononcé un discours d'ouverture pour accueillir les invités, les anciens diplômés et les amis présents à l'évènement.

« C'est pour nous un honneur d'héberger ce programme culturel et éducatif. Avec une vision mondiale et de grandes responsabilités à l'esprit, notre mission est de faciliter le dialogue international entre la Chine et le monde », a-t-elle déclaré.

Durant l'évènement, le professeur Youyu Li, fondateur de Hanguang Porcelain, a introduit le concept « au-delà de la céramique » et présenté sa vision exceptionnelle de l'évolution, de la quintessence et de l'importance uniques du monde de la céramique sur des dynasties successives.

Une table ronde hébergée par Mme Fu a exploré la communication interculturelle. Mme Haobing Zhu, une pianiste de renom, a expliqué l'évolution de la musique et l'amalgame de musique occidentale et chinoise dans la poursuite d'un langage universel.

Le professeur Baifeng Ye, conservateur du Centre des arts Baoku Jiangxin, a présenté une approche organique envers l'art qui allie des concepts occidentaux et orientaux.

Avec l'exemple du Centre des arts KWM, M. Timo Lei, vice-président de SORSA, président de la SORSA UoM Alumni Association, et associé de KWM, a illustré une rencontre excitante du droit, de l'économie et de l'art.

Le professeur Xiaodong Cheng, directeur de l'Institut d'immunologie clinique de YHSU, a expliqué comment la médecine chinoise, le système immunitaire et l'attitude pourraient contribuer à la lutte contre le cancer.

Le professeur Li, le professeur Ye, le professeur Cheng, et Mme Zhu ont reçu le titre de « Conseiller honoraire des Arts » pour l'University of Manchester China Centre et Mcloud.

« Avec Cognitio, Sapientia et Humanitas intégrés à la valeur et aux principes directeurs de l'Université, nous sommes engagés envers des communications interculturelles, et visons à établir une plateforme diplomatique multilatérale sur laquelle les individus peuvent se développer sur une scène mondiale intégrée », a déclaré Mme Fu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032807/The_University_of_Manchester_China_Centre.jpg

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 07:23 et diffusé par :