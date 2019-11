Express Scripts Canada lance la première solution de dépistage précoce de la non-observance thérapeutique au pays





Jusqu'à 70 % des patients au Canada ne prennent pas leurs médicaments de la manière prescrite.

MISSISSAUGA, ON, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Express Scripts Canada, l'un des plus importants gestionnaires de régimes d'assurance médicaments au pays a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution de dépistage précoce de la non-observance thérapeutique qui permettra de déterminer quels sont les patients les plus susceptibles d'arrêter la prise de leurs médicaments d'ordonnance.

Chaque année, les promoteurs perdent des millions de dollars en raison de la non-observance des traitements (mauvaise utilisation des régimes, pertes de revenus, frais médicaux évitables et diminution de la productivité des employés). Le Programme d'observance thérapeutique qu'Express Scripts Canada prévoit lancer en 2020 analysera les demandes de règlement pour médicaments d'ordonnance au moyen d'une fonction exclusive de modélisation prédictive qui permettra de cibler les patients qui sont susceptibles de ne pas prendre leurs médicaments de la manière prescrite.

« Nous voulons avant toute chose encourager l'observance. Si nous pouvons cibler les patients qui sont susceptibles de ne pas prendre leurs médicaments tels qu'ils sont prescrits, la bataille est déjà à moitié gagnée. Nous sommes fiers d'être le premier gestionnaire de régimes d'assurance médicaments au Canada à mettre sur pied un tel programme qui aura un effet positif sur la vie des Canadiens, car il permettra d'identifier les patients à risque avant qu'ils commencent à prendre leurs médicaments », a déclaré le Dr Dorian Lo, président d'Express Scripts Canada.

La non-observance thérapeutique est une tendance alarmante et constitue un défi en matière de soins de santé : elle entraîne notamment une aggravation des problèmes de santé, des invalidités, des hospitalisations et des examens médicaux supplémentaires. Même si la non-observance est un problème que connaissent la plupart des patients, peu importe le traitement suivi, elle est plus fréquente chez ceux qui prennent plus d'un médicament. En effet, plus un patient prend de médicaments, moins il est susceptible de suivre ses traitements.

« Nous savons qu'il ne suffit pas de cibler les patients qui ne suivront pas leurs traitements. Pour qu'un traitement soit efficace, il faut également prendre des mesures proactives qui encouragent l'observance et intervenir auprès des patients. Notre programme d'observance thérapeutique favorisera une approche proactive et personnalisée et comprendra des services comme les rappels de renouvellements d'ordonnances. Il contribuera ainsi à optimiser les résultats sur le plan de la santé et à surmonter le défi associé à la non-observance », a déclaré le Dr Lo.

