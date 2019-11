Michel Charette devient ambassadeur de Montréal Auto Prix !





MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal Auto Prix est fière d'annoncer la nomination du réputé comédien Michel Charette à titre d'ambassadeur de l'entreprise. Apprécié et adulé par le public Québecois, Michel Charette a décidé de devenir la voix et le visage de Montréal Auto Prix. '' ....j'ai toujours eu des véhicules d'occasion parce que pour moi acheter usagé c'est recycler. J'ai découvert Montréal Auto Prix dernièrement et j'ai franchement aimé ce que j'ai vu. D'où mon association avec eux....''

De son côté, Sylvain Lamoureux, copropriétaire de Montréal Auto Prix se réjouit de cette association. ''.... Michel Charette jouit d'une très grande crédibilité au Québec. En acceptant de s'associer à notre entreprise il démontre l'importance que Montréal Auto Prix attache à sa propre crédibilité. Encore une fois notre entreprise fait preuve de leadership dans son industrie en choisissant un comédien d'envergure pour la représenter...''

Dans les prochaines semaines une importante campagne publicitaire sera déployée pour mettre en valeur Michel Charette dans son rôle d'ambassadeur.

Montréal Auto Prix est un détaillant de voitures d'occasion qui existe depuis 1996. Elle a à son emploi plus de 115 employés. Depuis sa création elle a vendu plus de 140 000 véhicules. Montréal Auto Prix est aussi le détaillant de véhicules automobiles ayant le plus gros volume de ventes au Québec, toutes catégories de détaillants confondues.

