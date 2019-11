Invitation aux médias - Les 23es Journées annuelles de santé publique - Plus pertinentes que jamais





MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À surveiller aujourd'hui aux Journées annuelles de santé publique (JASP)

Conférence principale

Comprendre la complexité de la migration et adapter nos politiques publiques

François Crépeau, Directeur du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill; Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants de 2011 à 2017.

8 h 45 à 9 h 30

Salle : Montréal 1-4

La conférence est diffusée en direct sur la chaîne YouTube des JASP.

Thème : Santé des immigrants

Portrait et enjeux selon la trajectoire migratoire des immigrants

Lavanya Narasiah, médecin responsable de la Clinique des réfugiés, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et médecin-conseil Prévention et contrôle des maladies infectieuses, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction régionale de santé publique

10 h 05 à 10 h 25

Salle : Salon Ville-Marie

Déterminants de la santé et populations immigrantes

Marie DesMeules, directrice de la Division des déterminants sociaux de la santé, Centre de prévention des maladies chroniques et de l'équité en santé, Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada

10 h 25 à 10 h 45

Salle : Salon Ville-Marie

Thème : Vaccination

Acceptabilité de la vaccination prénatale chez les futures mères et les professionnels de la santé

Ève Dubé, chercheuse, Institut national de santé publique du Québec, spécialiste de l'hésitation à la vaccination

11 h 25 à 11 h 45

Salle : St-Laurent 6

Thème : Diversité sexuelle et de genre

Coup d'oeil sur la santé des personnes de la diversité sexuelle et de genre

Karine J. Igartua, M.D., Centre universitaire de santé McGill

10 h 35 à 11 h 35

Salle : St-Laurent 4-5

Les enfants trans et leur famille (13 h 45 - 14 h 10)

Annie Pullen Sansfaçon, professeure titulaire, Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, Université de Montréal

13 h 45 à 14 h 10

Salle : St-Laurent 4-5

Demi-journée de la recherche : Conjuguer genre et intervention en dépendance

13 h 45 à 16 h 45

Salle : Outremont 1

Activités en marge

Lancement de l'application Web «Guide de bonnes pratiques en prévention clinique»

13 h à 13 h 45

Salle : Montréal 4

Remise des prix hommage par l'Association pour la santé publique du Québec

17 h 05 à 19 h

Salle : Montréal 5-8

www.aspq.org/fr/prix-de-reconnaissance

Lancement d'ouvrages sur la vaccination

Vaccination : le mythe du refus

Laurence Monnais, Université de Montréal

La santé publique à une ère marquée par le doute. Origines religieuses et culturelles de l'hésitation des Canadiens face à la vaccination

Collectif d'auteurs

Salle : St-Laurent 6

savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/16035

Les journalistes sont invités à assister aux nombreuses conférences et à rencontrer les experts.

Pour tous les détails, consultez la programmation complète : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

