C'est le plus important Vendredi fou de l'histoire de Walmart Canada





MISSISSAUGA, ON, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Jour après jour, près de deux millions de clients magasinent chez Walmart Canada (en magasin et en ligne) Le Vendredi fou, ce nombre est multiplié par trois, ce qui en fait le plus grand événement de magasinage de l'année.

Cette semaine, Walmart Canada connaîtra son plus important Vendredi fou à ce jour. Les associés se préparent, en magasin comme en ligne, car les clients sont en quête d'économies. Pour susciter de l'enthousiasme auprès des clients, Walmart a publié sa circulaire du Vendredi fou plus tôt que l'an dernier. Les économies se poursuivront toute la fin de semaine, jusqu'au Cyberlundi.

Quelques faits sur le Vendredi fou et le Cyberlundi :

Les clients peuvent trouver plus de 1 000 offres du Vendredi fou en magasin et en ligne.

Plus de 1 000 remorques remplies de marchandise du Vendredi fou livreront la marchandise dans les succursales partout au pays.

Parmi les articles du Vendredi fou les plus populaires, on retrouve des écouteurs intra-auriculaires sans fil, des jouets LEGO, des bracelets d'entraînement, des consoles de jeux vidéo et des articles pour bébé, comme des sièges d'auto.

Plus de 80 % de la clientèle commencera le magasinage du Vendredi fou pendant la semaine précédant cette journée.

Quelque 70 % des clients consultent les circulaires du Vendredi fou et du Cyberlundi, soit plus que le lectorat habituel.

L'appareil Instant Pot s'est vendu en quelques minutes à peine lors de l'événement du Vendredi fou de l'an dernier.

Les clients se rendent environ trois fois dans les magasins lors de la période du Vendredi fou.

50 % des Canadiens dépenseront en moyenne 300 $ pour les achats du Vendredi fou.

« Le Vendredi fou est un moment emballant pour Walmart et ses clients, car il constitue le coup d'envoi de la période frénétique des Fêtes », annonçait Bertrand Loumaye, chef de la commercialisation de Walmart Canada. « Alors que les clients recherchent les meilleures aubaines afin d'économiser et de vivre mieux, notre but est de renforcer notre position de chef de file pour la valeur, l'éventail de produits, les produits novateurs et la commodité pour les clients lors de l'importante période de magasinage des Fêtes. »

L'événement marquant en magasin et à Walmart.ca

Cette année, l'événement du Vendredi fou de Walmart débutera au Walmart.ca à 21 h (HNE) le jeudi 28 novembre. Dans la plupart des succursales Walmart, l'événement commence à 6 h, heure locale, (à 8 h au Québec) ce vendredi matin (consultez Walmart.ca pour obtenir les renseignements spécifiques des succursales).

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne Walmart Canada au Walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire dans les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et @walmartcanada

