/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cérémonie 2019 du prix Ensemble contre l'intimidation/





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants et représentantes des médias à la cérémonie 2019 de remise du prix Ensemble contre l'intimidation.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, de l'adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, de la députée des Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, de la députée de Sherbrooke, Mme Christine Labrie et de la députée de Joliette, Mme Véronique Hivon.

DATE : Le mercredi 27 novembre 2019



HEURE : 16 h



LIEU : Salle du Conseil législatif

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec, G1A 1A3

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse et qui souhaitent obtenir une accréditation doivent s'adresser au Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou à accreditations@assnat.qc.ca avant de se présenter à l'Assemblée nationale.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :