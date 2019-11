OPPO organise le lancement du tout nouveau ColorOS 7 hors de la Chine pour la première fois





NEW DELHI, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La marque OPPO, l'un des leaders mondiaux des dispositifs intelligents, a lancé aujourd'hui à New Delhi, en Inde, son tout nouveau ColorOS 7, le système d'exploitation (OS) personnalisé, s'appuyant sur Android. C'est la première fois que ce système est lancé en dehors des frontières de la Chine. Accompagné du nouveau slogan « Smooth and Delightful » (Fluide et agréable), l'évènement a dévoilé le concept « Infinite Design » de ColorOS, ainsi qu'une série de solutions technologiques et de fonctionnalités originales et localisées, qui offrent une expérience aisée et centrée sur l'utilisateur.

« OPPO a cherché à optimiser ColorOS sur toute la ligne, pour le rendre plus rapide et plus fluide auprès de nos quelque 300 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale », a déclaré Martin Liu, directeur principal de la stratégie d'OPPO ColorOS. « Non seulement cette mise à jour repense la conception du système, mais elle améliore également l'expérience audiovisuelle et de jeu. Par ailleurs, nous avons apporté à nos utilisateurs indiens de nombreuses fonctionnalités localisées pour répondre à leurs besoins spécifiques et nous allons continuer à déployer ces efforts de localisation. »

Simple et léger, Infinite Design renouvelle l'expérience utilisateur

Avec Infinite Design, ColorOS 7 a adopté une approche visuelle légère qui simplifie l'interface utilisateur et permet aux utilisateurs de se consacrer davantage à leur contenu. En plus de la personnalisation complète des icônes, le mode sombre offre un excellent ressenti de lecture en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Cela aide les utilisateurs à être plus concentrés et à réduire la consommation de la batterie.

« Le nouveau ColorOS 7 s'inscrit parfaitement dans l'identité caractéristique de la marque OPPO », a déclaré Eddie Opara, un associé de Pentagram, l'agence de design de renommée mondiale qui a collaboré avec OPPO sur la nouvelle identité visuelle et de marque de l'entreprise. « Des éléments sonores et visuels à l'expérience utilisateur et à l'engagement émotionnel, chaque aspect démontre l'esthétique racée, fluide et intelligente de la marque OPPO. »

Des interactions centrées sur l'utilisateur encore plus pointues et une amélioration du son

ColorOS 7 ouvre la voie à des interactions plus intuitives. La nouvelle alarme sensible à la météorologie adapte automatiquement les sons de l'alarme aux conditions météorologiques. En plus du nouvel « Artist Wallpaper Project » (fond d'écran artistique), les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une gamme pleine de vie de fonds d'écran dynamiques qui changent avec le temps ou avec un simple glissement. Parallèlement à cela, une conception haptique améliorée permet d'obtenir des sons de réponse au toucher plus clairs et plus nets et une expérience tactile plus réaliste. Il y a aussi de nouvelles animations précises pour la charge, la météo et la suppression d'applications. Par ailleurs, ColorOS a collaboré avec l'entreprise danoise de conception sonore Epic Sound pour améliorer l'ensemble du système audio. Inspirés par la nature, les nouveaux effets sonores offrent un ressenti d'écoute plus confortable, non seulement pour les commandes du système, mais aussi pour les sonneries, les notifications et autres.

Plus rapide et plus fluide que jamais

Porté par son concept « UI-First » (l'interface utilisateur avant tout), ColorOS a développé oFas, oMem et oSense pour assurer une expérience fluide et rapide que les utilisateurs peuvent ressentir. oFas est un mécanisme de pré-chargement de la mémoire-cache, qui rend les démarrages à froid aussi rapides que les démarrages à chaud, ce qui se traduit désormais par une ouverture et un démarrage plus rapides des applications. Parallèlement à cela, oMem s'adapte aux habitudes de l'utilisateur, en changeant et en répartissant les ressources du système en conséquence et efficacement. Grâce à cette technologie, l'utilisation de la RAM est augmentée de 40 %. Si plusieurs applications sont exécutées simultanément, la réponse du système est également augmentée de 30 %. De plus, oSense - un mécanisme de planification qui donne la priorité aux fils (threads) frontaux et à ceux liés aux utilisateurs - optimise la réponse tactile et la fréquence d'images, ce qui rend le jeu plus fluide que jamais. Pour les jeux de combat intenses, la réponse tactile a été améliorée de 21,6 % et la fréquence d'images de 38 %.

Une protection de la confidentialité renforcée

OPPO sait que la protection de la confidentialité est plus importante que jamais et la marque vise à sécuriser les données des utilisateurs. La protection des renseignements personnels préserve les informations des utilisateurs contre les applications tierces. Private Safe transfère les photos, les vidéos, les contenus audio et les autres documents vers une « zone » sécurisée dans le dossier de stockage, bloquant l'accès par les applications.

De nouvelles fonctions pour améliorer l'imagerie et la vidéo

OPPO a toujours été connue pour ses capacités d'imagerie et ColorOS fait monter celles-ci d'un cran. AI Beautification 2.0 (embellissement par l'intelligence artificielle) identifie l'environnement et mesure la lumière en conséquence, pour mieux s'adapter à la carnation de l'utilisateur. Grâce à des détails plus précis du visage, cela capture les apparences les plus naturelles et les plus étonnantes.

Ultra Night Mode permet de faire des photos de nuit exceptionnelles et réduit le bruit pour immortaliser des moments comme les dîners aux chandelles et les marchés nocturnes avec plus de clarté, de luminosité et de couleurs. Soloop, l'éditeur vidéo intelligent d'OPPO, simplifie la réalisation de vidéos et le montage pour que les débutants puissent eux aussi faire de belles vidéos et les partager d'un seul clic.

Disponibilité

Plus grande mise à jour d'OPPO à ce jour, ColorOS 7 sera déployé sur plus de 20 modèles de téléphones, englobant les modèles des séries Reno, Find, F, K et A et les régions suivantes : Chine, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient. À compter du 26 novembre, les utilisateurs pourront découvrir la version d'essai. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ColorOS, veuillez cliquer sur : [https://drive.google.com/open?id=1ZI43CfnpbKU0YEVhfCuXW7vhv83FNBzq]

À propos de ColorOS

ColorOS est un système d'exploitation mobile OPPO extrêmement personnalisé, efficace, intelligent et ingénieusement conçu, qui s'appuie sur Android. Comptant plus de 300 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale, ColorOS 7 prend en charge 80 langues, dont l'anglais, l'hindi, le thaï et l'indonésien.

À propos d'OPPO

OPPO est l'une des plus grandes marques mondiales de dispositifs intelligents. À l'heure actuelle, OPPO fournit à ses clients une large gamme de dispositifs intelligents à la pointe desquels figurent les séries Find et Reno, le système d'exploitation ColorOS et les services Internet tels qu'OPPO Cloud et OPPO+. OPPO exerce ses activités dans plus de 40 pays et régions du globe et compte six instituts de recherche et quatre centres de R & D à l'échelle planétaire. Les quelque 40 000 employés d'OPPO s'attachent à créer une vie meilleure pour les clients du monde entier.

