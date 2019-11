Precision For Medicine étend considérablement son laboratoire de Berlin alors que la demande en matière de suivi de la réponse immunitaire ne cesse de croître





La nouvelle installation à la pointe du progrès augmente radicalement la capacité pour les essais cliniques et offre aux clients des capacités de profilage cellulaire uniques alliant l'épigénétique et la cytométrie de flux

BERLIN, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, qui appartient au Precision Medicine Group, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau laboratoire de 1600 m2 à Berlin, combinant ainsi pour la première fois sa technologie de suivi de la réponse immunitaire épigénétique Epiontis IDtm avec des capacités de cytométrie de flux de pointe, ainsi qu'une biobanque multiservices et un laboratoire de traitement cellulaire. Le nouveau laboratoire, axé sur les marchés à forte croissance de l'immuno-oncologie et de la neuroimmunologie, décuple la capacité de Precision en Europe. La nouvelle installation dédiée porte également l'effectif européen à temps complet de Precision à plus de 300 employés et renforce son empreinte d'essais cliniques croissante qui compte actuellement des bureaux à Edinbourg, Paris, Genève, Budapest, Bucarest, Bratislava et Belgrade, ainsi qu'un personnel supplémentaire à travers l'Europe et le Royaume-Uni.

L'extension du laboratoire de Berlin, une installation accréditée ISO 17025, permet à Precision d'offrir à ses clients une suite de capacités de biologie cellulaire de prochaine génération qui combine le suivi de la réponse immunitaire épigénétique sur site utilisant la technologie Epiontis ID avec une cytométrie de flux à 18 couleurs très pointue et d'autres essais basés sur les cellules. Toutes les capacités sont soutenues par une biobanque interne et une installation de traitement de cellules. Le laboratoire berlinois de Precision soutient actuellement plus de 20 sociétés biopharmaceutiques dans leurs activités de suivi de la réponse immunitaire et de traitement des échantillons PBMC.

Precision étend également sa plateforme de recherche transrationnelle exclusive QuartzBiotm à Berlin, fournissant aux innovateurs européens des capacités de biologie computationnelle et d'intégration de données multiomiques de pointe appuyant le développement de spécialités pharmaceutiques fondées sur les biomarqueurs.

Commentant sur l'importance du nouveau laboratoire de Berlin, Sven Olek, premier vice-président et directeur du laboratoire a expliqué, « Pour la toute première fois, les deux méthodes les plus significatives en immunologie?l'épigénétique et la cytométrie de flux?ont été combinées sous un seul toit pour fournir aux clients une combinaison précédemment inaccessible de technologies qui font réellement progresser le suivi de la réponse immunitaire et le profilage cellulaire. Nous sommes heureux d'ouvrir cette nouvelle installation d'avant-garde qui permet à Precision de fournir sa combinaison unique d'expertise, de capacités et d'évolutivité à l'industrie biopharmaceutique européenne. »

Chad Clark, président de Precision for Medicine, a élaboré, « Alors que le nombre d'innovateurs biopharmaceutiques ne cesse de croître en Europe, Precision continuera d'y étendre ses capacités scientifiques et opérationnelles. Soutenir le développement de nouvelles thérapies pour les patients dans le besoin est l'objectif essentiel de Precision. Nos investissements en Europe reflètent notre passion, aider nos clients à développer des thérapies qui changent la vie. »

À propos de Precision for Medicine

Precision for Medicine est la première organisation de développement clinique fondé sur les biomarqueurs à soutenir les entreprises des sciences de la vie dans l'utilisation de biomarqueurs essentiels pour cibler les traitements des patients avec plus de précision et d'efficacité. Precision applique à la recherche clinique de nouvelles approches de biomarqueurs qui exploitent les toutes dernières avancées scientifiques et technologiques, focalisant essentiellement sur la génomique, les tests de la réponse immunitaire, la logistique globale des échantillons, les analyses de biomarqueurs, les diagnostics compagnons et l'exécution d'essais cliniques. Precision for Medicine appartient au Precision Medicine Group, et emploie plus de 1900 personnes dans 34 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.precisionformedicine.com .

