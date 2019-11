Seoul Semiconductor lance des ventes aux enchères de portefeuilles de brevets technologiques majeurs pour la conception de réseaux 5G et les appareils-photos de smartphones





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), innovateur mondial de premier plan de produits et de technologie LED, a annoncé qu'elle vendra aux enchères son portefeuille de brevets de semi-conducteurs à radiofréquences (RF), ainsi que son portefeuille de brevets de boîtiers à LED de haute puissance.

Pour la première vente, Seoul Semiconductor recherche le meilleur enchérisseur pour 98 actifs de brevets liés aux amplificateurs de puissance et aux semi-conducteurs à RF au nitrure de gallium (GaN), dont 55 brevets américains. Trois de ces brevets sont concédés sous licence à l'armée de l'air ou à l'armée de terre des États-Unis, confirmant ainsi la valeur du portefeuille.

Ce portefeuille de brevets à RF est le résultat d'un investissement de plus de 100 millions USD en R&D de la part de Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi), société fondée en 1999 au sein du Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) à New York. La société SETi, qui a été entièrement rachetée par Seoul Viosys en 2015, l'une des filiales de Seoul Semiconductor, était à l'avant-garde du développement de dispositifs au GaN pour les technologies à RF et à LED à UV de haute puissance. SETi se concentre désormais sur les technologies à LED à UV, son portefeuille de brevets de RF au GaN est donc mis aux enchères.

Le GaN possède un intervalle de bande plus large que le silicium, ce qui signifie qu'il supporte des tensions plus élevées que le silicium, et qu'il est donc capable de transporter le courant plus rapidement à travers le dispositif. Le GaN est en passe de devenir la technologie privilégiée des communications mobiles et par satellites, des radars, du chargement sans fil et de la conduite autonome.

Avec la prochaine mise en oeuvre de la 5G, le marché des RF au GaN connaît un développement rapide. Le marché des RF au GaN atteindra 2 milliards USD en 2024 (Yole Développement, 2019) et le marché mondial des composants de radiofréquences devrait atteindre 45 milliards USD d'ici 2025 (publié dans Market Research Report, 2019). Les sociétés Sumitomo Chemical Co., Cree Inc., et Qorvo, Inc. possèdent une large part du marché des RF au GaN.

Pour la seconde vente aux enchères, Seoul Semiconductor mettra aux enchères plus de 100 brevets, notamment des brevets américains, européens, chinois, japonais et coréens liés aux boîtiers à LED de haute puissance et à l'éclairage adaptatif. Les boîtiers à LED de haute puissance sont utilisés dans les applications automobiles et dans les applications de smartphones. L'éclairage adaptatif est utilisé dans les objectifs et les lumières de flash des appareils photos de smartphones et dans les phares de véhicules automobiles. D'autre part, il s'agit de quelques-uns des brevets essentiels pour les puces à LED de haute puissance permettant une conception mince et compacte des objectifs et des lumières de flash, qui répond à la demande du marché en quête de diversification des fonctions de l'appareil-photo pour smartphone.

« Seoul Semiconductor cherche désormais des acheteurs potentiels ou des partenaires de concession de licence pour certaines de ces technologies. Nous pensons qu'il s'agit là d'une bonne opportunité pour les jeunes entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui peinent à détenir des brevets clés, de développer leurs activités », ont déclaré Chung Hoon Lee, fondateur de Seoul Semiconductor et Chae Hon Kim, président directeur général de SETi.

« Dans le même temps, certaines grandes entreprises ont eu un impact négatif sur l'industrie des LED en accédant illégalement à nos secrets commerciaux par la sollicitation de nos employés, ou en préférant des produits à bas prix qui ne tiennent pas compte des droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de gestion des brevets, nous allons vendre certains de nos brevets à des entreprises qui ne sont pas directement concurrentes, et investirons les profits issus de la vente aux enchères dans le développement futur de nouvelles technologies », ont ajouté Lee et Kim.

Le processus de vente aux enchères est géré par GoodIP, la plateforme de concession de licence numérique qui aide les sociétés de technologie et les centres de recherche à identifier des partenaires de concession de licence pour leur propriété intellectuelle.

À propos de GoodIP

GoodIP aide les sociétés de technologie et les centres de recherche à identifier des partenaires de concession de licence pour leur propriété intellectuelle à travers la plateforme de concession de licence numérique de GoodIP. GoodIP est soutenue par Fluxunit/Osram Ventures et par le centre d'entrepreneuriat LMU. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.goodip.io.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 03:05 et diffusé par :